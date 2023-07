L’asfalto cede ancora, buca in via Chilivani 

È allarme per le condizioni del manto stradale in via Chilivani a Quartucciu, una perpendicolare di via Mandas, all’ingresso della città dalla statale 554.

Al lato della carreggiata, l’asfalto ha iniziato a sgretolarsi formando una grande buca, l’ennesima in città. Resta da capire quanto possa essere esteso il danno sotto il livello dell’asfalto. Il Comune fa sapere che ogni segnalazione fatta agli uffici competenti viene presa subito in carico per intervenire quanto prima coi ripristini.

RIPRODUZIONE RISERVATA