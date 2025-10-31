VaiOnline
Giovani.
01 novembre 2025 alle 00:24

L’Asd Ussana, i cento tesserati e gli studenti 

Non è una chiamata alle armi, ma poco ci manca. L’obiettivo è rinforzare il proprio “esercito”, non per una battaglia ma per un onorevole impegno sociale attraverso lo sport. All’Asd Ussana calcio ci sono tanto entusiasmo e tante idee ma c’è anche bisogno di inserire forze nuove in società, come confermato anche dal presidente Antonio Dessolis durante la trasmissione “Giovani di Categoria” su Radiolina: «A livello dirigenziale siamo un gruppo solido ma non nascondiamo che se qualcuno volesse darci una mano sarebbe molto gradito. Ci sono tante cose da fare per l’attività giornaliera dei ragazzi».

Il numero degli atleti conforta il tanto impegno. Il responsabile dell’attività di base e del settore giovanile Toni Coiana è soddisfatto: «Abbiamo confermato tutti i ragazzi dell’anno scorso, vuol dire che abbiamo lavorato bene ed è un grosso incentivo a continuare su questa strada». Superati abbondantemente i 100 tesserati seguiti dagli istruttori, il sogno è quello comune a tante società. «Sarebbe bello tra qualche anno vedere i nostri giovani in prima squadra», aggiunge Dessolis. Dove sono arrivati tanti calciatori nuovi, soprattutto studenti universitari, che hanno sposato il progetto dell’Ussana in una Seconda categoria difficile ma che il sodalizio giallorosso non nasconde di voler vincere.

Rinnovato per due anni il contratto con la Cagliari Academy, l’Ussana ha affidato la scuola portieri a Mondo Mameli, istituzione con oltre 35 anni di lavoro al Cagliari. Poi la struttura, per la quale Dessolis è fiducioso: «Contiamo di avere dal prossimo anno un impianto che ci dia continuità e serenità, a fine stagione inizieranno i lavori per realizzare un terreno in sintetico».

