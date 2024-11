L’Asd Seddori ci prova trascinata da Mallocci  

Una Coppa Amatori e due Coppe disciplina, a cui si aggiungono i due titoli di vicecampioni della categoria Over. Questo è il palmares del’Asd Seddori, società nata tre anni fa sulle ceneri della Nuova Sanlurese.

Amici al potere

«Con alcuni amici abbiamo deciso di mettere in piedi un progetto serio. Sarebbe stato un peccato interrompere il percorso fatto dalla Nuova Sanlurese anche perchè Sanluri merita di partecipare ai tornei amatoriali». A parlare è Patrizio Mallocci, uno dei fondatori della società biancorossa, leader della squadra allenata da Damiano Serri. L’attaccante di Siniscola, ma sanlurese d’adozione, ha messo la sua firma con una tripletta nel 5-1 di venerdì scorso contro la Polisportiva Guasila 2022, un successo che ha rilanciato prepotentemente le ambizioni del Seddori, dopo la bruciante sconfitta di due settimane fa a Villacidro, per mano della Stella Rossa. «Abbiamo preso una bella sberla, ma è chiaro che l’obiettivo è quello di provare a vincere anche quest’anno», ammette il 43enne, vincitore tre anni fa del titolo di capocannoniere del torneo con 27 reti.

Le favorite

La punta, che ha cominciato la sua carriera dalle giovanili della Monreale, passando per Sardara, Villamar e Siniscola tra le altre squadre, indica le contendenti alla vittoria del titolo: «Sarà un torneo equilibrato, tutte le undici squadre possono vincere o perdere. Villacidro, Villamar e Real Putzu lotteranno fino alla fine». Mallocci, che nei tornei Uisp in passato ha indossato anche la maglia giallorossa della Strovina Sanluri, pare avere un conto in sospeso proprio col Real Putzu. «Dopo due finali perse con loro cercheremo di riscattarci. Sarà una bella battaglia», garantisce il bomber. Intanto domani per il Seddori è di nuovo campionato, con la sfida ai cugini della Monreale Calcio, valida per la quinta giornata. Per continuare la scalata alla vetta distante 3 punti.

