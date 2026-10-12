L’Ascot raddoppia ma la sanità arranca 

La sanità si rafforza nel Distretto Cagliari area ovest: nella Casa di Comunità di via Giardini a Decimomannu è stato potenziato l’Ambulatorio straordinario di continuità territoriale (Ascot), il cui servizio questo mese passa a 10 ore settimanali: un’estensione pensata per far fronte alla cronica carenza di medici di medicina generale.

Il servizio

Il presidio è essenziale per i cittadini privi del medico di famiglia e garantisce le tipiche prestazioni dell’assistenza primaria: dalle visite urgenti e non urgenti alle prescrizioni di farmaci, fino al rinnovo dei piani terapeutici e al rilascio dei certificati di malattia.

L’ambulatorio aprirà venerdì con un doppio turno dalle 8,15 alle 13,15 e dalle 15 alle 20. Seguiranno le aperture di lunedì 19 (dalle 8,15 alle 13,15), venerdì 23 (dalle 15 alle 20) e venerdì 30, nuovamente con orario raddoppiato.

Il caso

Decimomannu, sebbene ospiti l’Hub territoriale destinato a diventare punto di riferimento per circa 50mila cittadini e 16 paesi, è il Comune dell’ambito 2.1 (composto da 5 centri abitati) con il minor numero di medici di medicina generale in attività. Ce ne sono tre di base (Vincenzo Putzu, Aldo Sessini e l’incaricato Ivano Tangianu) più una pediatra di libera scelta (Sabrina Pilia), a fronte di una rete ben più numerosa nei paesi vicini come Assemini, dove si contano diciassette medici di medicina generale e due pediatri, oltre ai presidi di Elmas, Uta e San Sperate.

I numeri

L’analisi dei dati demografici dell’ambito 2.1 evidenzia una forte sperequazione tra i cinque Comuni dell’area. Con soli 3 medici di famiglia per 8.375 residenti, Decimomannu registra una media di un medico ogni 2.792 abitanti superando di quasi l’86 per cento il massimale di legge fissato a 1.500 assistiti e richiedendo almeno 3 nuovi ingressi solo per rientrare nei parametri minimi.

Una sofferenza marcata si registra anche a San Sperate (4 medici per 8.625 abitanti, pari a uno ogni 2.156) e Uta (4 medici per 8.899 abitanti, uno ogni 2.225), dove mancano 2 medici (in ciascuno centro). Risultano invece formalmente in equilibrio Elmas (un medico ogni 1.580 residenti) e Assemini (uno ogni 1.504). Nel complesso dell’ambito, per allineare l’assistenza locale alla media nazionale di un medico ogni 1.237 assistiti occorrerebbero complessivamente 11 nuovi camici bianchi.

L’appello

Per incentivare l’arrivo di nuovi professionisti il Comune di Decimomannu ha persino messo a disposizione un contributo economico destinato al medico che scegliesse di aprire l’ambulatorio in paese per il primo anno. Finora nessuno ha risposto.

La sindaca Monica Cadeddu ribadisce che la misura non può sostituire i titolari: «Il potenziamento dell’Ascot è importante ma non può diventare la risposta definitiva a una carenza strutturale. Il diritto alla salute non può dipendere dal Comune in cui si vive né essere affidato a soluzioni temporanee. Chiediamo alla Regione e alla Asl un piano urgente per assegnare nuovi medici di medicina generale a Decimomannu con tempi certi e impegni verificabili».

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