L’Ascot chiude in anticipo. «Non suonare, non apro» 

«Chiuso, non suonare. Non apro. Ho raggiunto il limite massimo di pazienti oggi». È questo il foglio, scritto in fretta e appiccicato al campanello, che gli utenti hanno trovato mercoledì alle 18.14, davanti all’Ascoi in via Carducci. Un messaggio secco che fotografa meglio di qualunque comunicato la situazione: porte chiuse quando, secondo gli orari ufficiali, il servizio sarebbe dovuto restare attivo fino alle 19.

L’ennesima corsa a vuoto di cittadini che cercavano assistenza e si sono ritrovati davanti un biglietto al posto di un medico. Giampaolo Lilliu, presidente dell’associazione regionale Ex esposti amianto, evidenzia «le continue criticità segnalate dai cittadini» e denuncia «una modalità irregolare nella prestazione del servizio, a nostro avviso non conforme al rispetto dell’accordo annunciato dalla’Asl 5, poiché l’orario comunicato di apertura era dalle 14 alle 19». Da qui la richiesta di un intervento del commissario «al fine di eliminare il disguido e garantire ai cittadini l’assistenza medica nel rispetto degli orari annunciati». Secondo l’associazione, il disservizio non è un episodio isolato.

Intanto dall’Asl 5 fanno sapere che «verranno rimodulati gli orari di apertura dell’Ascot. I cittadini saranno tutti presi in carico fino all’orario di chiusura. Dalle 18 il medico proseguirà l’attività con gli utenti presentati secondo l’orario di apertura». ( m. g. )

