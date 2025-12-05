VaiOnline
Via Carducci.
05 dicembre 2025 alle 01:12

L’Ascot chiude in anticipo. «Non suonare, non apro» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Chiuso, non suonare. Non apro. Ho raggiunto il limite massimo di pazienti oggi». È questo il foglio, scritto in fretta e appiccicato al campanello, che gli utenti hanno trovato mercoledì alle 18.14, davanti all’Ascoi in via Carducci. Un messaggio secco che fotografa meglio di qualunque comunicato la situazione: porte chiuse quando, secondo gli orari ufficiali, il servizio sarebbe dovuto restare attivo fino alle 19.

L’ennesima corsa a vuoto di cittadini che cercavano assistenza e si sono ritrovati davanti un biglietto al posto di un medico. Giampaolo Lilliu, presidente dell’associazione regionale Ex esposti amianto, evidenzia «le continue criticità segnalate dai cittadini» e denuncia «una modalità irregolare nella prestazione del servizio, a nostro avviso non conforme al rispetto dell’accordo annunciato dalla’Asl 5, poiché l’orario comunicato di apertura era dalle 14 alle 19». Da qui la richiesta di un intervento del commissario «al fine di eliminare il disguido e garantire ai cittadini l’assistenza medica nel rispetto degli orari annunciati». Secondo l’associazione, il disservizio non è un episodio isolato.

Intanto dall’Asl 5 fanno sapere che «verranno rimodulati gli orari di apertura dell’Ascot. I cittadini saranno tutti presi in carico fino all’orario di chiusura. Dalle 18 il medico proseguirà l’attività con gli utenti presentati secondo l’orario di apertura». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

X Factor

La gioia di eroCaddeo, secondo dopo Rob

l D’Errico, Pintore
regione

Gestione dell’acqua, il futuro è un rebus

Abbanoa restituirà 222 milioni di capitale per evitare la gara Ue: dubbi sulla soluzione 
Alessandra Carta
La crisi

«Opere su Lerno e Bidighinzu? Non bastano»

Zirattu (Anbi): per alleviare la sete serve la diga sul rio Badu Crabolu 
Mariangela Pala RIPRODUZIONE RISERVATA
Il caso

Il Ministero conferma: «Non abbiamo trovato i missili finiti in mare»

Confermate le limitazioni alla navigazione davanti alla costa di Ogliastra e Sarrabus 
Enrico Fresu
La finale

L’abbraccio di Sinnai: «Oggi è nata una stella»

Al Teatro comunale e nella tenda della Protezione civile con i fan scatenati al televoto: «Per noi ha trionfato lui» 
Francesco Pintore
La legge

Riforma edilizia Dal Governo primo via libera

Salvini: regole più chiare L’Ance: segnale importante 