«Lascio un Ente solido con tanti progetti» 

L’amministratore straordinario della Provincia, Battista Ghisu, tra pochi giorni, dopo un anno, lascerà il suo ufficio di via Carboni al nuovo presidente e al Consiglio eletto dagli amministratori locali.

Le dispiace lasciare?

«No, era un incarico fiduciario e temporaneo. Ringrazio per la fiducia, sono orgoglioso di aver lavorato per ridare credibilità alla Provincia e garantire servizi essenziali».

Quali sono i risultati di cui va più fiero?

«Gli interventi sulla viabilità, la sede all’Università di Oristano e il lavoro sulle lagune che ha risolto criticità trascinate da vent’anni. Inoltre a bbiamo avviato interventi su decine di strade, programmato 23 milioni di fondi Fsc, portato avanti progetti Pnrr e lavori di edilizia scolastica, oltre a iniziative ambientali sui bacini idrografici e sul controllo nitrati».

In che stato lascia l’Ente?

«Lascio una Provincia solida, con conti in ordine, nuove assunzioni e risorse pronte per potenziare l’organico. L’ Ente è organizzato e capace di programmare nei settori chiave».

Cosa troverà il nuovo presidente?

«Un piano di opere pubbliche da 85 milioni, progetti già finanziati su viabilità, scuole e ambiente».

Rimpianti per aver lasciato qualcosa in sospeso?

«Il secondo convitto di via Carducci e la Casa dello studente. Mi dispiace anche non aver dato sede all’Università della terza età».

Il momento più gratificante e il più difficile?

«Il più gratificante è stato il riconoscimento dei cittadini e l’accordo che ha restituito una sede all’Università dopo 27 anni. Il più difficile resta la gestione dell’emergenza West Nile. Per la Febbre del Nilo ho proposto un modello basato su prevenzione e coinvolgimento di Regione, Province, Asl, agricoltori e cittadini».

È stato un commissario molto attivo.

«È stato un metodo: ho messo a frutto la mia esperienza e lavorato in squadra, convinto che si agisca per la collettività e non per interessi personali».

Cosa le rimarrà di questa esperienza?

«La gratitudine di chi si è sentito ascoltato. Ho incontrato sindaci, cittadini e sindacati toccando con mano i problemi dei territori e ridando voce a comunità dimenticate».

A quanto ammonta la sua indennità e quale sarà quella del suo successore?

«Ho percepito 4.489 euro netti al mese; al mio successore spetterà un’indennità simile a quella del sindaco del capoluogo».

Il suo ricorso, che sarà esaminato il 12 novembre, potrebbe stravolgere le elezioni.

«Sì, ma non è un capriccio: difendo un mio diritto alla candidatura sancito dalla legge Delrio. Sarà il Tar a decidere».

Avrebbe atteso prima di far svolgere le elezioni per dare la parola ai cittadini?

«Sì, le elezioni di secondo livello tolgono ai cittadini il diritto di scegliere».

Si dice di un raffreddamento dei rapporti con il consigliere regionale Pd, Antonio Solinas, che ha sostenuto la sua nomina.

«I rapporti restano nella sfera privata. Noto il silenzio del Pd, a differenza di altri che hanno apprezzato il lavoro svolto».

È ancora tesserato con il Pd?

«Sì, ma ho amministrato senza guardare ai colori politici, pensando solo al bene pubblico».

Un consiglio al nuovo presidente?

«Proseguire sul percorso tracciato e valorizzare le professionalità della Provincia».

Da martedì cosa farà?

«Tornerò al Corpo forestale e mi dedicherò di più alla famiglia».

