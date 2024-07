«Lascio solo se me lo chiede Dio» 

New York. Joe Biden tira dritto: non intende «assolutamente abbandonare» la corsa alla Casa Bianca. «Lo farei solo se arrivasse e me lo chiedesse il Signore Onnipotente. Ma non arriva», ha detto secco nell’intervista alla Abc, la prima dopo il disastroso dibattito con Trump. Il presidente si è definito il «più qualificato» per la presidenza e per vincere le elezioni, minimizzando i suoi problemi e negando di essere indietro nei sondaggi. Insomma, Biden ha ostentato sicurezza ed energia, ma non ha fatto cambiare idea alla lunga lista di democratici e finanziatori che ne chiedono il ritiro. L’ultima a uscire allo scoperto è stata la deputata del Minnesota Angie Craig, la quinta a chiedere pubblicamente il passo indietro. «Non credo che possa vincere. Per questo gli chiedo consentire alla nuova generazione di leader di farsi avanti».

