«Lascio per un incarico importante»  

Nessuna differenza di veduta con il primo cittadino. La decisione di Guido Calzia di dare le dimissioni da comandante della Polizia Locale con un anno e più di anticipo rispetto alla scadenza del contratto è dettata solo da un’occasione lavorativa importante. Calzia resterà al suo posto fino al 30 giugno. Dal primo di luglio sarà a Roma: «Un avanzamento di carriera. Ho concordato con il sindaco, che mi ha scelto, il mio rientro nella Capitale. Non c’è stato alcun problema con lui o con l’amministrazione: mi ha dato un’occasione irripetibile di comandare, con orgoglio ed onore, il corpo di Polizia locale di Cagliari e della Città Metropolitana».

Anche Paolo Truzzu respinge al mittente le voci, definite false, di differenze di vedute con Calzia: «Non potevo negare un’occasione di crescita professionale al comandante. Dispiace a tutti che vada via. Gli faccio i migliori auguri per il futuro». Il presidente del Consiglio, Edoardo Tocco, aggiunge: «Tutti i consiglieri hanno sempre collaborato con Calzia che ringraziamo per la sua disponibilità e professionalità».

Già aperta la corsa al nome del successore. Circolano già i nomi di Massimiliano Zurru, attuale comandante della Municipale di Monserrato, e Marco Cantori, alla guida di quella di Selargius. Erano circolati anche per il dopo Delogu: poi l’incarico era stato dato a Calzia. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA