Lasciò morire la figlia: ergastolo 

Milano. Alessia Pifferi resterà in cella nel carcere di San Vittore, dopo l’ergastolo che le è stato inflitto ieri in primo grado. La 38enne, che nel luglio 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi abbandonandola da sola in casa per sei giorni, è «capace di intendere e di volere»: almeno per ora non sarà trasferita nell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, la struttura senza sbarre o celle dove nel reparto femminile, chiamato “Arcobaleno”, altre donne che hanno ucciso i propri figli affrontano un percorso di recupero e cura.

Le lamentele della donna

All’udienza di aprile la 38enne, rendendo dichiarazioni spontanee, aveva detto di trovarsi in una situazione «umiliante e delicata. In carcere mi trovo sempre chiusa in una cella, dove non posso fare niente più che letto e tv, perché non mi fanno fare dei corsi, non mi fanno fare niente. Mi stava facendo uscire di testa questa cosa, mi sta mandando in depressione totale», disse. Poi aveva puntato il dito contro le altre recluse: «Sono stata picchiata dalle detenute a San Vittore e messa in isolamento protettivo, per cui quando devo uscire dalla cella per chiamare, per qualsiasi motivo, prima devono rinchiudere le altre detenute e poi, forse, mi fanno uscire dalla cella. Mi capita di sentire la notte le detenute che urlano dalle finestre “Mostro” e “Assassina, devi morire”».

Ma in carcere lavorava

Due aggressioni da parte di altre detenute nei confronti di Pifferi si sarebbero verificate a settembre 2022 e ad aprile 2023. Ma non ci sarebbero stati episodi recenti di questo tipo - così come denunciato dalla donna - e non risulterebbero negli ultimi mesi segnalazioni su aggressioni fisiche o verbali nei suoi confronti. La donna inoltre sarebbe stata ammessa a lavorare nella cappella, ma avrebbe avuto difficoltà a inserirsi.

«Recite» al processo

Pifferi aveva ribadito «a tutta Italia» di non aver «mai premeditato una cosa del genere». In questo rivolgersi «a tutti gli italiani» il pm aveva trovato elementi della «strategia» della 38enne, ma pure «il suo desiderio, quello più recondito, di essere una diva, un’attrice». Ieri la sentenza sul carcere a vita. «È un dolore atroce - ha commentato sua madre Maria - Si è dimenticata di essere una madre. Ora non riuscirei a dire nulla. Deve pagare per quel che ha fatto. Se si fosse pentita e avesse chiesto scusa… Ma non l’ha fatto».

