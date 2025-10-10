VaiOnline
Milano.
11 ottobre 2025 alle 00:21

Lasciò morire di fame la figlia di 18 mesi: il pm chiede di condannare legale e psicologa 

MILANO. Il pm Francesco De Tommasi ha chiesto di condannare a quattro anni la legale Alessia Pontenani e una delle psicologhe di San Vittore, nel processo abbreviato per falso e favoreggiamento per aver «manipolato» Alessia Pifferi (condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi) al fine di farle ottenere la perizia psichiatrica. Condanne da tre anni a tre e mezzo sono state chieste per altre due psicologhe e uno psichiatra consulente della difesa.

Nella requisitoria, il pm ha definito «antisistemica» una delle professioniste: «Voleva abbattere il sistema goccia dopo goccia» perché «non crede nell'ergastolo». Per l'accusa, il test somministrato a Pifferi in carcere che accertò che aveva il quoziente intellettivo di una bambina, sarebbe stato «falsificato» per farle ottenere una perizia psichiatrica, che poi i professionisti avrebbero tentato di indirizzare verso un «vizio parziale di mente». I giudici in Assise hanno invece ritenuto Pifferi pienamente capace di intendere e volere.

