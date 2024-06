«Lascio l’Ossese con un cruccio: la finale playoff» 

Ossi. È stato uno degli allenatori più in vista nell’ultima Eccellenza: con l’Ossese ha vinto la Coppa Italia di categoria e sfiorato la finale playoff nazionale per accedere in Serie D. Ora però Mario Fadda lascia la squadra a Giacomo Demartis, in arrivo dal Ghilarza.

Perché la separazione?

«È stata una scelta consensuale, condivisa da tutte le parti. Abbiamo visioni diverse».

Quale eredità lascia?

«Non penso che chi subentra abbia bisogno di eredità».

Brucia ancora il mancato accesso alla finale playoff?

«Assolutamente, l’Ossese poteva giocarsela contro chiunque. Fa male per come è arrivato, con due pareggi. Con un regolamento obsoleto che premia il gol in trasferta. C’è rammarico ma riporto quanto ho detto ai ragazzi: non abbiamo perso con nessuno. Usciamo senza essere sconfitti».

Un cruccio di questa stagione? La partenza a rilento?

«Sì, volevamo iniziare in modo diverso. Purtroppo, per mille vicissitudini e con quindici giocatori nuovi da assemblare, ci son state difficoltà. Dalla nona giornata abbiamo dato 7 punti all’Ilva, 15 alle restanti, 20 al Ghilarza».

Cosa le lascia Ossi?

«La dote di non mollare. Se ci sono pazienza, volontà e tempo si riescono a fare tante cose. Da questo punto di vista sono stati bravi il presidente e la dirigenza a non cadere nel tranello di cambiare quando non arrivano i risultati».

Nei prossimi mesi riposerà?

«Non lo so. Non ho l’ansia di allenare né di stare fermo. Di sicuro ho bisogno di riposo. Il mio pensiero era sempre orientato alla finale playoff. Uscire in questo modo mi ha fatto male. Metabolizzare qualcosa del genere, credetemi, non è facile».

Si vocifera di alcuni club interessati: Taloro, Tempio e Alghero?

«Ci son stati diversi contatti. Anche da categorie superiori. Per ora sono solo voci. Non mi piace dire quali siano le società. Valuto solo proposte e progetti importanti. Solitamente si elaborano anticipando i tempi, a maggio. A metà giugno, in teoria, è già tardi».

