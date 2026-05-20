«Lascio il Comune in una situazione florida» 

Sul tavolo la convocazione dell’ultimo Consiglio comunale, il 27 maggio. Salvatore Piu (75 anni) - espressione rilassata - si appresta a lasciare il Comune di Muravera. Lo fa dopo quindici anni da sindaco non continuativi: la prima volta dal 2000 al 2010, la terza (e ultima?) dal 2020 al prossimo 8 giugno.

C’è malcontento a Muravera per questi ultimi cinque anni, lo percepisce?

«Forse è vero, ma io invito i cittadini a verificare tutto quello che è stato fatto durante la mia amministrazione tra progetti e finanziamenti ottenuti. Solo allora si potrà dire se è stata fallimentare o no».

Insomma, lei è soddisfatto del vostro lavoro?

«Sono stati cinque anni di altissima qualità grazie anche alla squadra che mi sono trovato e che ho costruito. Nel 2020 sapevo cosa mi aspettava, immaginavo proprio così questo periodo. Anche meglio dei primi dieci anni. A chi verrà lascio una situazione florida».

Eppure, proprio per quanto riguarda la squadra, un’assessora dopo poco tempo si è dimessa e il consigliere Michele Secci, oggi candidato a sindaco, ha abbandonato la maggioranza.

«Decisioni dolorose. Ma così ho apprezzato ancora di più la squadra di assessori che mi ha supportato sino ad oggi. Prendete Matteo Plaisant, l’assessore al Turismo. È stato impeccabile».

Però nessuno dell’attuale maggioranza si è ricandidato. Come lo spiega?

«Due miei assessori sono partiti in avanscoperta per una eventuale ricandidatura. Il resto della squadra era in attesa. Alla fine si sono fatti da parte e non si è fatto più nulla. Io? Ne riparliamo fra cinque anni».

Nel frattempo l’ingegnere capo Paolo Alterio se n’è andato e il primo agosto la segretaria andrà in pensione.

«Una grandissima perdita per il Comune. Non sarà facile sostituirli. D’altra parte adesso la macchina dell’ufficio tecnico è rodata con tanto personale in più».

Costa Rei e il comitato di cittadini presieduto da Luciano Zerbi l’ha criticata duramente.

«Andate oggi a Costa Rei. C’è l’asfalto nuovo e una serie di lavori che saranno portati a termine nei prossimi mesi. Le cose non si fanno con uno schiocco di dita. Il comitato invece cosa lascia? Solo la protesta».

Francesca Mattana contro Michele Secci. Chi vincerà?

«Vinca il migliore. L’unico invito che faccio ai cittadini è quello di recarsi alle urne: andate a votare perché la maturità di un paese si vede al momento del voto».

Due anni fa ha dovuto fare i conti con dei seri problemi di salute. Hanno influito sull’azione amministrativa?

«Solo durante il mese di assenza, quando sono dovuto andare a Olbia per curarmi. Per il resto non credo abbia influito».

Poi ha scelto di curarsi all’ospedale di Muravera.

«Potevo andare da qualsiasi parte, sono rimasto nell’ospedale del mio paese. Una struttura eccellente, con medici e personale sanitario incredibili. Per il futuro però servono medici di Muravera e del Sarrabus».

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