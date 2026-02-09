VaiOnline
Sesta fermata.
10 febbraio 2026 alle 00:50

Lasciati sulle dune i bustoni di rifiuti  raccolti dai volontari  

Bustoni stracolmi di immondezza abbandonati al Poetto, all’altezza di via Dell’Ippodromo, dietro il chiosco Il Miraggio. Vecchie nasse, buste di plastica, contenitori e altri rifiuti portati in spiaggia dalla mareggiata del 19 al 20 gennaio e raccolti da volontari che poi li hanno messi con cura a fianco alle dune, nel sentiero che protegge la vegetazione. E in quel punto sono abbandonati da giorni. Perché sono lì e, soprattutto, chi li ha ammassati? Un mistero. «Può darsi che questo cumulo sia stato lasciato erroneamente sulla spiaggia, in prossimità della duna, in area impossibile da vedere per gli operatori e comunque fuori dalle zone indicate nell'ordine di servizio», spiega Luisa Giua Marassi, assessora all’Ambiente. «Oppure può essere il frutto di una raccolta volontaria successiva, non preventivamente autorizzata dal Comune, e di cui non abbiamo avuto contezza». L’importante, ora, è smaltirli. «Domani mattina (oggi per chi legge) provvederemo alle verifiche del caso e al conseguente ritiro. Ricordo che le azioni di pulizia soprattutto se organizzate e di una certa entità vanno comunque autorizzate o almeno comunicate al comune perché possiamo provvedere a organizzare per tempo la raccolta e lo smaltimento». (a. a.)

