«Lasciati soli, non giochiamo più» 

Colpo di scena a Paulilatino. Con una nota condivisa sul profilo social la società di calcio, Ngs Paulese, ha comunicato la decisione di ritirare la squadra dal campionato di Prima categoria. Spese orma insostenibili, poca collaborazione e ancor meno pubblico sono in sintesi i motivi che hanno spinto la dirigenza a prendere questa decisione.

Il saluto

«Non avremo mai voluto scrivere questo messaggio ma visti gli ultimi eventi e soprattutto vista la situazione attuale, economica e organizzativa, abbiamo dovuto prendere, molto a malincuore, la decisione di ritirare la squadra dal campionato in corso – si legge nella nota della dirigenza – Siamo partiti 12 anni fa con questa avventura, abbiamo preso la Paulese dall’ultimo posto in Terza categoria e siamo riusciti a portarla fino alla Promozione, traguardo mai raggiunto prima. Tra alti e bassi e tra mille difficoltà siamo sempre riusciti a concludere dignitosamente ogni stagione. L’anno scorso ad agosto, dopo una lunga riflessione, si era deciso di non iscrivere la squadra al campionato: la mancanza di risorse economiche, di collaboratori e un crescente disinteresse da parte del paese avrebbero reso il percorso troppo arduo e quasi impossibile da affrontare».

«Collaborazione nulla»

«Purtroppo abbiamo riscontrato in questi mesi che il disinteresse dei paulesi è ormai quasi totale, la collaborazione è quasi nulla e soprattutto le promesse fatte non potranno essere mantenute. Rinunciare al campionato e purtroppo far sparire la Paulese dopo 55 anni di gloriosa attività è l’unica strada percorribile», annuniciano i dirigenti. Un pensiero va a chi si è impegnato per far andare le cose in un certo modo. «Vogliamo ringraziare gli sponsor che ci hanno aiutato, i pochi tifosi che ci hanno sempre sostenuto e tutti i ragazzi, paulesi e non, che in queste partite hanno giocato con tanto impegno e onorato la maglia, un ringraziamento particolare va al nostro mister Tola che ha sempre creduto e lavorato per questo progetto. Ora il nostro auspicio è che in un futuro prossimo ci sia un gruppo di volenterosi disposti a far rinascere la società».

Il presidente, Alessandro Masala, e il direttore sportivo, Filippo Urgu, preferiscono non aggiungere altro.

Il sindaco

Il sindaco Domenico Gallus però nutre qualche speranza che la squadra possa proseguire il suo cammino: «È una decisione triste e sofferta ma una piccola speranza c’è. Domani, alle 18 in Comune, ci sarà un incontro con il presidente della Lega dilettanti della Figc, Gianni Cadoni, per vedere se si può aprire qualche spiraglio. Invitiamo la popolazione a partecipare per capire se si può trovare qualche soluzione condivisa per proseguire questo campionato».

