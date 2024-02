«Lasciati soli, Ilaria in cella a oltranza» 

Ilaria «resterà in cella ad oltranza» in Ungheria, forse fino alla fine del processo. Per Roberto Salis, padre della 39enne accusata di violenze da Budapest e detenuta in condizioni pesantissime, dopo giorni di moderato ottimismo gli incontri a Roma con i ministri Tajani e Nordio si chiudono con grande delusione.

«Irrituale»

«Non possiamo interferire nel procedimento e nello status di libertà dell’indagato», sono le considerazioni dei ministri di Esteri e Giustizia. Dunque nessuna esplicita richiesta sarà avanzata da parte del governo per i domiciliari - come invocato dai legali della maestra - né in Italia, né nell’ambasciata a Budapest. E non sarà prodotta alcuna nota che dia garanzie sull’applicazione delle misure cautelari nel nostro Paese: «Un’interlocuzione epistolare tra un dicastero italiano e l’organo giurisdizionale straniero sarebbe irrituale e irricevibile», spiega Nordio. Tre no’ che si aggiungono al pressing del governo sull’avvocato ungherese di Salis affinché chieda i domiciliari in Ungheria, «condizione indispensabile per attivare la decisione quadro Ue del 2009» e quindi l’eventuale esecuzione degli arresti domiciliari in Italia.

«Nessuna azione»

«È andata molto peggio di quanto ci aspettassimo, non vediamo nessuna azione che possa migliorare la situazione di mia figlia. Siamo stati lasciati soli. Quanto che abbiamo chiesto ci è stato negato. Credo che mia figlia resterà ancora per molto tempo in carcere e la vedremo ancora in catene ai processi», ha sbottato Salis subito dopo l’incontro con il Guardasigilli. Poco prima insieme all’avvocato Eugenio Losco aveva incontrato «in maniera riservata» il titolare della Farnesina: un colloquio definito «privato e cordiale» da Tajani, che aveva aggiunto con i giornalisti: quello che fa l’Italia sulla vicenda «è noto e non c’è nulla da aggiungere, continuiamo a impegnarci affinché possa essere rispettata la normativa comunitaria in materia di diritti dei detenuti».

L’Europarlamento

Intanto del caso si stava discutendo in plenaria al Parlamento europeo, con la commissaria Ue per i Servizi finanziari che lasciava intravedere uno spiraglio spiegando che «la misura di una detenzione alternativa, compresa quella dei domiciliari, sarebbe in linea con le conclusioni del Consiglio Ue». La Commissione, ha aggiunto Mairead McGuinness, «è a disposizione per aiutare a trovare una soluzione sostenibile». Ma per Roberto Salis il bilancio della giornata è sconfortante: «Lo Stato italiano non intende fare nulla, dipenderà tutto dal giudice ungherese, e ritiene di non voler fornire dei documenti che avevamo chiesto per agevolare il lavoro dei nostri avvocati, perché dicono che sarebbe irrituale e che possa creare dei precedenti. Sulla nota che avrebbe fornito garanzie sull’applicazione delle misure per i domiciliari in Italia, ritengono che dallo Stato italiano sarebbe mostrata come una excusatio non petita». E poi: «Dovremo cercare noi di fare qualcosa. Ora ci sarà carcere a oltranza fino a quando il giudice ungherese avrà finito il processo o ci sarà un’altra situazione. Ma in quel carcere lì si può anche morire».

