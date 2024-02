Lasciatevi incantare da Alfredo Barrago tra mentalismi, illusioni, invenzioni 

Prosegue al Maria Carta di Villaspeciosa la “Stagione Teatro di Villaspeciosa febbraio/aprile 2024” nell’ambito del più ampio progetto “Arte & Sostenibilità” organizzato da Abaco Teatro. Un cartellone che focalizza l’attenzione su una pluralità di sguardi sulle arti e sulla creatività, fondendo in una poliedrica proposta, linguaggi e stili diversi.

Dopo l’inaugurazione che ha portato all’attenzione del pubblico l’espressione cinematografica con la proiezione di opere di importanti talenti della nostra Isola, domenica alle 19.30, il palco sarà dedicato al camaleontico Alfredo Barrago con il suo spettacolo “Una vita da mago”. Una serata sorprendente per grandi e piccini dove la magia, i sogni e le illusioni diventano realtà trasportando il pubblico in un mondo dove ogni limite razionale è superato, dove le leggi della fisica sono sconvolte, dove è possibile far accadere tutto quello che può essere immaginato.

“Una vita da mago” è una performance elegante e divertente, messa in scena da uno fra i maghi più quotati al mondo, considerato un fuoriclasse della magia. Così Alfredo Barrago si esibirà per oltre un'ora con numeri originali mai visti prima. Il pubblico vivrà un'esperienza surreale con illusioni, manipolazioni, invenzioni e mentalismi che sono valsi all'illusionista i più prestigiosi premi internazionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA