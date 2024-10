Lasciatevi incantare ancora dai Mamuthones 

Dopo i lavori di ammodernamento avviati nello scorso maggio, il Museo delle maschere mediterranee di Mamoiada punta dritto all’inaugurazione venerdì, sabato e domenica in occasione di Autunno in Barbagia. Con la piena riapertura però, dalle 10 alle 18 escluso il martedì, fissata per giovedì. Domani apertura speciale esclusivamente per i mamoiadini.

I lavori

Un lavoro imponente quello portato avanti in questi mesi dalle imprese operative sul polo, sotto l’egida di Comune e consorzio Promakos, avente in capo la gestione del polo dal 2022. Totalmente rimessi a nuovo gli interni, grazie ad importanti finanziamenti fra Pnrr, Bim Taloro e Comune per totale di 800 mila euro. Che andranno a sommarsi agli ulteriori 300 mila di fondi Ras, con cui entro l'anno si ultimeranno gli esterni, dando maggiore slancio alla struttura, meta di migliaia di turisti da tutto il mondo. A colpire è la piena riqualificazione degli spazi espositivi, con l’inserimento di nuovi arredi e tecnologie che consentiranno al visitatore di vivere un’esperienza multimediale, immerso fra suoni ancestrali e colori di una terra antica.

In mostra

E oltre alle maschere dei padroni di casa dei Mamuthones e gli Issohadores, insieme ai Boes e Merdules di Ottana e Sos Thurpos di Orotelli, si registrano le new entry del “Toro e della vacca” di Tricarico, in Basilicata, insieme ai copricapi provenienti da Bulgaria, Austria e Ungheria.

Risultati e obiettivi

Soddisfatti gli attori in campo, impegnati a limare gli ultimi dettagli affinché tutto sia perfetto: «Siamo soddisfatti del lavoro svolto interamente da imprese sarde», dice Elena Giangiulio, direttrice del Museo e amministratore delegato Promakos, «abbiamo pensato ad un museo sempre più al passo coi tempi, in cui la tradizione sposasse la modernità. Nel piano terra è stata ampliata la sala multivisione che consentirà di accogliere i visitatori con un video storico degli anni ‘50 e un ulteriore dell’archivio Rai, che ripercorreranno la storia dei Mamuthones. A ciò si aggiungono dei nuovi pannelli descrittivi che consentiranno anche le visite in autonomia». E mentre il personale tutto locale prosegue senza sosta nella continua formazione, le novità si estendono anche ad altri altri ambiti: «Sempre al piano terra», aggiunge la direttrice Giangiulio, è stato creato un lavoratori multididattico che accoglierà le scuole mettendo a disposizione schermi, proiettori, lavagne e percorsi tattili. Stiamo inoltre già guardando al 2025 in cui inseriremo delle nuove maschere giunte dal museo internazionale di Binche, in Belgio, insieme ad Ucraina e Bulgaria».

Nel frattempo, si pensa già al museo del futuro, in cui le maschere si fondano con le aziende produttive del territorio, attraverso uno spazio espositivo aperto a degustazioni che rendano più suggestive le visite: «Puntiamo ad interconnettere il museo delle maschere ai centri della Barbagia come Ottana e Orotelli, in cui il carnevale riveste da sempre un ruolo speciale. I lavori sono in continuo divenire, ma siamo felici di dare ai mamoiadini e così a tutti i sardi un polo unico nel suo genere».

I turisti

Un ulteriore tassello per Mamoiada, che nel 2024 con il Carnevale ha raccolto il 26 per cento di prenotazioni online, raccogliendo il plauso del Ministero della Cultura insieme al dicastero del Turismo: «Con la riapertura del museo puntiamo a consolidare ed accrescere ulteriormente certe medie, che dimostrano l’elevato tasso di gradimento intorno ad una comunità ricca di storia e tradizione, immersa in un paesaggio mozzafiato».

