«Lasciatemi morire a casa mia» 

Modena. Flavio Farris ha 46 anni, e da oltre dieci è bloccato a letto dalla Sclerosi laterale amiotrofica. Dopo l’arrivo della diagnosi, la madre dell’uomo, nato a Nuoro, è morta e il padre si è trasferito in Sardegna.

Farris quindi non ha alcuna rete familiare e vive nella sua casa di Finale Emilia (Modena) insieme a tre assistenti che «mi accudiscono, mi curano, mi lavano, mi nutrono, sono come un neonato che ha bisogno di tutto», come si legge nella raccolta su Gofundme, lanciata dalla sua amministratrice di sostegno con una precisa finalità. Spiega infatti Marina Mercurio: «Continua a ripetermi che preferisce la morte assistita piuttosto che tornare in una Rsa».

Flavio riesce a muovere solo gli occhi e comunica con quelli. «Il mio terrore – confessa – è non riuscire più a pagare gli assistenti, perché purtroppo le mie finanze sono in esaurimento e non ho molto tempo: a breve sarò costretto a mollare tutto, perché io in Rsa non ci voglio andare per morire. Piuttosto chiederò la morte assistita, soffrirò senza patire ulteriormente, è sufficiente la maledetta Sla».

«Questa bestia – aggiunge l’uomo – mi ha aggredito quando avevo solo 33 anni e subito dopo la diagnosi mia madre morì per una leucemia fulminante e mio padre si trasferì in Sardegna creandosi una nuova famiglia, per lui non esisto più. Per i pochi anni che mi rimangono da vivere, li vorrei trascorrere nel modo più sereno possibile a casa mia con le mie badanti, anche se la Sla non ti lascia un attimo. Aiutatemi, vi prego», conclude, «e ve ne sarò grato per sempre».

Il caso ricorda quello di altri due sardi colpiti dalla Sla, e assurti loro malgrado a notorietà nazionale per la battaglia per il diritto a una fine dignitosa: l’algherese Giovanni Nuvoli, morto a 53 anni nel 2007, e Salvatore Usala, di Monserrato, morto nel 2016 a 63 anni.

