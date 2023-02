«Lasciateci la sala d’attesa» 

Serpeggia una certa preoccupazione fra i pazienti del servizio di diabetologia dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili, dove sono in corso dei lavori che porteranno all’eliminazione della sala d’attesa. A Marco Angius, 53enne di Villanovafranca, diabetico da 45 anni e dal 2015 seguito all’ospedale di Isili, non è sfuggito il cambio di destinazione dell’area riservata ai diabetici al posto della quale l’intervento in corso dovrebbero creare dei nuovi spazi a favore del servizio di oncologia, che si trova nello stesso piano e nella stessa ala dell’ospedale. «Ci tolgono uno spazio importante e prezioso», si lamenta Angius: «Qui, oltre che aspettare di entrare negli ambulatori per le visite, si tenevano degli incontri con i medici diabetologi, d’ora in poi dovremo stare in mezzo a tutti quelli che aspettano di fare le analisi e con i pazienti di oncologia». Eliminare la sala d’attesa, econdo il paziente di Villanovafranca, creerebbe soltanto confusione visto che nello stesso nell’ingresso al primo piano dell’ospedale coesisterebbero diverse realtà.

«Questi interventi – sostiene Gabriella Serra, del comitato Sanità bene comune – sono certamente destinati all’oncologia, come aveva già preannunciato il direttore Marcello Tidore».

«Si sta lavorando per apportare migliorie ai servizi», mette le mani avanti il presidente del distretto Umberto Oppus: «I disagi saranno sicuramente affrontati».

Il servizio di diabetologia è da anni un fiore all’occhiello dell’ospedale di Isili, dove sono seguite centinaia di persone provenienti da un vasto territorio: al San Giuseppe Calasanzio arrivano pazienti non soltanto dal Sarcidano e dalla Barbagia di Seulo ma anche dalla Trexenta, dalla Marmilla. Una mole di lavoro che viene sbrigata con professionalità dagli operatori presenti i quali hanno mandato avanti il servizio anche nella difficoltà. Spesso negli anni passati si è temuto per la sopravvivenza della diabetologia causa il male incurabile della sanità: la mancanza di personale. «Non vorremmo – conclude Angius – che questi cambiamenti portassero a una riduzione, oltre che degli spazi, anche del servizio dedicato a chi ha il diabete».