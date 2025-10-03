Lasciata in agonia davanti all’ospedale 

Brescia. È arrivata giovedì sera davanti al pronto soccorso di Desenzano sul Garda in condizioni disperate, con tre ferite da arma da fuoco tra l’addome e una gamba. Scaricata da un’auto con targa finta e abbandonata, Dolores Dori, una 44enne di origini Sinti che viveva in un campo nomadi di Venezia, è morta in sala operatoria. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Brescia, coordinati dalla sostituta procuratrice Francesca Sussarellu.

Videosorveglianza

Le verifiche partono dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona dell’ospedale, nella speranza di ricostruire i movimenti del veicolo, e di quelli nell’area dell’accampamento di Lonato del Garda, teatro dell’aggressione a colpi di pistola. Dori aveva precedenti per furti e raggiri, in particolare ai danni di anziani, e un suo fratello è inserito in un programma per collaboratori di giustizia. Gli investigatori però non ritengono che l’omicidio sia collegato alle sue rivelazioni, che hanno fatto emergere un sistema di scambi illeciti in un penitenziario con il coinvolgimento di alcuni agenti della penitenziaria. Il corpo di Dolores Dori ieri era disposizione della magistratura bresciana, che ha già disposto l’autopsia. Tra i testimoni ci sarebbe il figlio sedicenne, mentre sarebbero pochi gli indizi trovati sulla scena del crimine dai carabinieri della Scientifica.

Le roulotte sparite

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la donna sarebbe stata vittima di una lite divampata nell’accampamento in cui si era trasferita dal Veneto - con marito e figli - a bordo di una Alfa Romeo Stelvio, la stessa auto dalla quale è stata scaricata davanti al pronto soccorso, probabilmente dal marito. Dal fotogramma a disposizione degli investigatori si nota un solo uomo sull’auto, al volante della vettura con una targa evidentemente finta. L’uomo è sparito nel nulla, come le altre persone che vivevano nel campo nomadi di Lonato, un piazzale con alcune roulotte che dopo la morte della donna si è svuotato nel giro di qualche ora. Secondo gli investigatori la lite sarebbe scoppiata dopo una discussione tra la vittima e il marito, da una parte, e dall’altra i genitori di un ventenne che avrebbe dovuto sposare la figlia di Dolores Dori.

