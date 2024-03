Lasciano un cane legato a un albero, salvato in tempo 

Qualcuno è stato crudele al punto da abbandonare e legare un povero cane a un albero e destinarlo a una morte certa. Succede in territorio di Lanusei, al confine con Loceri. A salvare il povero cane è stata una donna, Lise Norland, danese, da anni trapiantata in Ogliastra. Stava portando a spasso il suo cane quando in mezzo alla campagna, vicino alla sua azienda agricola ha sentito un latrato. Così ha seguito il lamento del povero cane arrivando a una fitta radura fino a trovarsi davanti una scena pietosa: un cane femmina color cammello con una profonda ferita alla testa legato con una stretta corda a un albero. «L'ho liberata e portata subito dal veterinario per prestarle le prime cure e capire se avesse il microchip», racconta la donna. Ovviamente non l'aveva.

Lise ha deciso di adottare quella dolcissima cagnolina. Ma purtroppo non è la prima volta che trova vicino alla sua azienda cani abbandonati, ne ha già salvato tre. «Non capisco come si possa abbandonare un animale, non è un gioco», commenta amaramente. Ci dovrebbero essere più campagne di sensibilizzazione e più controlli viene da aggiungere. Forse in tanti non sanno che l'abbandono di animali oltre essere un crimine è un reato».

