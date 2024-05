«Lasciamo spazio alle nuove proposte» 

Gli uscenti non si ricandidano: è il primo dato saltato agli occhi dopo la presentazione delle liste a Calasetta e a Sant’Anna Arresi e ora gli uscenti vogliono spiegare le ragioni della scelta.

Calasetta

«Emerge che nessuno degli altri gruppi ha mantenuto posti a disposizione di chi ha fatto parte dell’amministrazione che si appresta a lasciare il palazzo», premette il gruppo attuale di maggioranza “Calasetta 250 - Insemme pe scangiò” in una lunga nota. «Abbiamo tentato una composizione dei vari gruppi politici che, non hanno aderito alla nostra proposta di collaborazione - scrivono - nonostante ciò, abbiamo lavorato per costruire un nuovo progetto politico che potesse arricchire il nostro gruppo coeso, provando ad integrare nuove personalità competenti e collaborative, che però hanno espresso grande difficoltà a mettersi in campo nello scenario politico attuale, scenario nel quale le relazioni interpersonali sono state fortemente compromesse da comunicazioni aggressive. Avremmo voluto portare la nostra voce nel palazzo comunale ma crediamo che Calasetta abbia bisogno di ricostruire un senso di comunità». Parole pesanti con una parentesi di umiltà: «Riconosciamo di aver avuto mancanze e commesso errori, come tutti coloro che si caricano dell’onere di amministrare la cosa pubblica; ma è doveroso specificare che alcune mancanze, soprattutto comunicative, sono avvenute in quanto nella nostra gestione abbiamo dovuto decidere se portare avanti le continue “emergenze” o comunicare ciò che si faceva». Sindaca e amministrazione si augurano che “il prossimo Consiglio possa condurre la comunità a ritrovare una necessaria coesione e che i cittadini riprendano a comunicare tra loro con rispetto».

Sant’Anna Arresi

L’attuale maggioranza di Sant’Anna Arresi, tranne Samuele Mei che ha deciso di appoggiare la lista “Uniti per Sant’Anna Arresi” capeggiata da Maddalena Garau, ha deciso di non ricandidarsi. Le ragioni le spiegano con una nota il vicesindaco Claudio Mei e l’assessora Elisabetta Rossu. «Non si sono però trovate le convergenze programmatiche per portare avanti un progetto condiviso e di qualità per un ulteriore mandato e pertanto, in una logica di alternanza democratica, si è ritenuto più corretto lasciare spazio ad altre proposte».

La Giunta in questi ultimi mesi era praticamente orfana dell’assessore al Bilancio Maurizio (Titti) Podda, praticamente sempre assente alle riunioni di Giunta e Consigli comunali, oltre che dell’assessora al Turismo Adriana Lobina. Ma la Giunta, tramite i due portavoce, tiene a precisare che «si stanno concludendo 5 anni di amministrazione impegnativi, la metà dei quali in periodo di pandemia, in cui si è fatto del proprio meglio per rappresentare i cittadini ed il territorio. Cinque anni di ristrettezze di bilancio, e che ciononostante che hanno visto l'apertura dell'asilo nido, l'avvio di una rassegna cinematografica internazionale, si sono realizzate diverse opere pubbliche, tante altre sono state finanziate. Facciamo i più sinceri auguri per una sana competizione elettorale e per cinque anni di buon governo»

