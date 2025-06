Lascia una lettera per chiedere scusa 

Chiude il sipario, chiedendo scusa per il disordine. Sandro Arzu ha lasciato una lunga lettera. Tre fogli per scacciare le ombre dai suoi familiari, scagionarli da ogni accusa, chiedere loro perdono. Parole scritte a mano, dal carcere di Uta. In una cella poco sicura, se qualcuno vi è morto dentro. Ha scritto Sandro il padre, il fratello, prima del carcerato.

La morte per il diritto risolve tutto, il suicidio non è un reato, la decisione appartiene alla sfera intima dell'individuo. Le cronache sono piene di carcerati che scelgono di evadere in questo modo. Questa è la storia di uno di loro.

Tempi cattivi

Viene il tempo del rammarico. Quando muore qualcuno, chiunque sia. In un mondo parallelo, molto simile ai nostri cattivi tempi, Sandro Arzu prova a immaginare un futuro diverso. Lamenta come tutti sapessero che il principale indiziato per il suo ferimento era Beniamino Marongiu. Non riesce a capire perché non l’avessero mai fermato. Ha paura per i suoi cari. Scampato per miracolo all’agguato, teme che identico trattamento possa essere riservata a un suo familiare. Arzu non sarebbe certo andato, per curriculum ed educazione, a presentare denuncia ai carabinieri. Tuttavia un piccolo passo in questo senso avrebbe riscritto il finale di questa storia. E salvato la vita a Marongiu. Ma forse sono storie da un mondo parallelo. Tuttavia si venne a sapere che una richiesta di misure cautelari, presentata dagli inquirenti, rimase inevasa.

La latitanza

Durante la latitanza, durata due anni, lamenta spesso la possibilità che il gruppo rivale possa in qualche modo fare del male alla sua famiglia. La presenza di alcuni elementi pericolosi viene rivelata nelle vicinanze della casa di famiglia per diciassette volte. Le cronache dal mondo reale dicono che la sera del 15 settembre 2021 il 51enne Sandro Arzu si presenta al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei, con una ferita d’arma da fuoco tra il collo e la spalla. In quei giorni è in semilibertà dopo la condanna a 18 anni per traffico di droga. Ai carabinieri dice di essere stato colpito da un proiettile nelle campagne a valle dell’abitato di Arzana, ma di non sapere chi gli ha sparato. Il fascicolo per tentato omicidio, aperto dalla Procura di Lanusei, nei mesi successivi non si arricchirà di ulteriori dettagli.

Storie e crimini

Viene il tempo della pietà. Per una vita portata via. Dalle colpe e dagli eventi. Arzu ha trascorso la sua giovinezza in galera, condannato per l’omicidio del presunto assassino del padre. Il movente è la vendetta. La sera di Santo Stefano del 1990 in via Sardegna ad Arzana un giovane meccanico, Bruno Ferrai, viene ucciso a colpi di pistola tra la gente che passeggia. Secondo la Corte d’assise i colpevoli sono i fratelli Sandro e Luca Arzu, 21 e 19 anni. Sandro Arzu viene condannato a 26 anni di carcere. La sua ora di libertà, scontata la condanna da detenuto modello, è durata una decina d’anni. Poi nel 2013 l’arresto per un ingente quantitativo di denaro e di droga. Un affare pericoloso, al punto da suscitare l’interesse della Dda che da quel momento cercherà di capire meglio i legami tra la banda e il narcotraffico internazionale.

Fardello

Tornando al giorno d’oggi alla luce dei nuovi guai e delle rinnovate certezze investigative Sandro Arzu con ogni probabilità, sarebbe uscito di galera vecchio e malconcio. Pure se fosse stato assolto per l’omicidio di Beniamino Marongiu, aveva un’altra condanna da scontare. Un fardello troppo pesante anche per uno con le spalle larghe come lui.

Il rammarico risale dalle viscere del sistema carcerario. Dove la parola “guardato a vista” lascia come si può capire spazi di manovra abbastanza ampi.

Un posto dove la paura abbatte anche i duri.

