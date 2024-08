Lascia sola la figlia di 3 anni, arrestata 

Torino . Piangeva disperata, finché i vicini di casa, allarmati, sono andati a controllare nell’appartamento accanto, al piano terra. Hanno suonato il campanello e citofonato, ma nessuno rispondeva. Allora sono usciti per guardare le finestre, per cercare di capire che cosa stesse accadendo. A quel punto hanno visto la bambina, tre anni, con le manine sul vetro di una finestra, che chiamava disperatamente la madre. Hanno provato a tranquillizzarla e a chiederle di aprire la porta, ma senza successo. Hanno chiamato quindi il 112 e i carabinieri hanno scoperto che la piccola era sola in casa da oltre un’ora. Proprio in quel momento è arrivata la madre, 40 anni, arrestata per abbandono di minore. La piccola, per fortuna, sta bene ed è stata affidata a una zia.

L’intervento

È accaduto a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Inizialmente i vicini avevano pensato che la bimba piangesse perché la mamma aveva avuto un malore ed è stato quanto riferito ai soccorritori. I vigili del fuoco, infatti, sono intervenuti per aprire la porta dell’appartamento, ma una volta dentro si sono resi conto che la piccola era da sola. A quel punto è arrivata la madre della bambina. Sorpresa per la presenza dei vicini e dei pompieri, ha spiegato che si era assentata per un’ora, «per andare all’ufficio postale», mentre la figlia dormiva. La bambina, dopo l’arresto della mamma, è stata affidata a una zia e gli accertamenti sull’accaduto sono coordinate dalla pm Laura Longo della Procura di Torino. Dovrà comparire nei prossimi giorni davanti al gip. A quanto si apprende, la donna è seguita da tempo dai servizi sociali. Intanto a Bologna un bimbo di 19 mesi è stato salvato dopo che inavvertitamente, giocando con le chiavi dell’auto della madre in un parcheggio sotterraneo, si era chiuso dentro il veicolo. Mamma, nonno e un addetto della struttura hanno provato per venti minuti ad aprire l’auto, finché considerata l’afa hanno deciso di chiedere aiuto al 112. Il piccolo era tranquillo, ma sempre più sudato. Sono intervenuti quindi i carabinieri del nucleo radiomobile per spaccare un vetro. Utilizzato un frangivetro su un finestrino posteriore hanno riconsegnato alla madre il bimbo sano e salvo.

