Lascia Pili, cacciatore di assassini 

Alcune persone sembrano uscite direttamente dalle pagine dei romanzi noir o dei gialli più avvincenti. Non solo per quanto hanno fatto nella loro vita professionale, ma anche per i contorni caratteriali, le passioni, le ossessioni e l’impegno col quale hanno trasformato il loro lavoro in una vera e propria missione. Uno di questi è il sostituto procuratore Alessandro Pili, che il 2 luglio compirà 70 anni e dovrà lasciare la magistratura. Il suo nome è legato ad alcuni tra i più noti casi di cronaca nera dell’ultimo mezzo secolo: dall’omicidio di Gisella Orrù ai delitti del cosiddetto “Mostro di Arbus”, passando per un’infinità di altri crimini risolti in quarant’anni di indagini, dieci dei quali trascorsi a capo del pool omicidi.

L’ultimo giorno

Ufficialmente il pubblico ministero andrà in pensione a luglio, ma per via delle ferie maturate, ieri ha chiuso il suo ultimo giorno di lavoro in Procura. Nella stanza, al terzo piano del Palazzo di Giustizia, in tanti da giorni passano a salutarlo, mostrando un misto di emozione e rispetto. A iniziare dai carabinieri e dagli agenti di polizia che hanno lavorato con lui sin da quando, il 1 marzo 1983, è entrato in magistratura. Esperto, come detto, di indagini su omicidi e crimini violenti, per Alessandro Pili archiviare un delitto senza individuarne gli autori è sempre stata una decisione sofferta, da prendere il più tardi possibile, tanto che – ad ogni spunto d’inchiesta – cercava comunque di riaprire il caso. E lo ha sempre fatto non solo per dare una risposta di giustizia ai familiari delle vittime, ma per onorare anche quelle vite tolte con la forza a chi non si è potuto difendere. Esemplare il caso del neonato trovato morto nel febbraio 1996 sotto il cavalcavia di Bau Ferru, all’ingresso di Siliqua. Per 16 anni, ogni anno, il magistrato si è rifiutato di chiudere l’inchiesta, ordinando ai militari di controllare chi mettesse i fiori in cimitero su quella piccola lapide. Alla fine ha scoperto che l’infanticidio era maturato all’interno di una storia di incesto e violenze.

La ragazza del pozzo

Nell’estate del 1989, quando in un pozzo delle campagne del Sulcis era stato trovato il corpo nudo di Gisella Orrù, 16 anni, uccisa con un punteruolo al cuore, il pm Pili ha coordinato una delle inchieste più complesse e seguite di sempre. Tante piste battute dagli inquirenti: da quella dei riti satanici ai festini, sino a scoprire che dietro il delitto ci sarebbe stato un tentativo di violenza sessuale costato la vita all’adolescente. Tutti e tre i gradi di giudizio si sono chiusi con le condanne degli indagati.