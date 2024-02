Lascia morire di fame e di sete il cane: 40enne denunciato 

Dovrà rispondere di maltrattamenti e abbandono di animali il quarantenne di Dolianova nella cui abitazione, l’8 dicembre scorso, le guardie zoofile dell’Oipa hanno sequestrato cinque cani (quattro cuccioli e una femmina adulta ridotti pelle e ossa), undici conigli e quattro capre anche questi malnutriti. Per un altro cane corso, legato a una catena di appena un metro e venti e lasciato per giorni senza acqua né cibo, non c’è stato invece nulla da fare: «Il cane era morto da poco - racconta Monica Pisu, coordinatrice delle sezione di Cagliari dell’Organizzazione internazionale per la protezione animale - il rammarico è non essere riusciti ad intervenire in tempo. L’animale era ridotto a uno scheletro, si è consumato giorno dopo giorno senza che nessuno intervenisse. Una situazione terribile che non dimenticherò mai». Gli altri cinque cani, due dei quali trovati legati a una catena all’interno di un recinto pieno di spazzatura, sono stati sistemati nel rifugio gestito dall’associazione Bau Club. Tre cuccioli, purtroppo, sono morti dopo pochi giorni a causa della parvovirosi canina. Le capre e i conigli hanno invece trovato ospitalità in un’area verde intorno a un santuario. (c. z.)

