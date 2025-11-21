VaiOnline
Cardedu.
22 novembre 2025 alle 00:43

Lascia l’ospedale, muore il giorno dopo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte di Maria Antonietta Barca, la donna di 82 anni originaria di Baunei ma residente a Cardedu.

A disporre l’esame autoptico, su richiesta del medico di Medicina legale dell’Asl Ogliastra, è stata la Procura di Lanusei che vuole vedere chiaro sui motivi del decesso, su cui inizialmente era stato ipotizzato un malore. L’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni da un medico incaricato dal magistrato titolare dell’inchiesta, permetterà di accertare se le cause del decesso della paziente siano naturali o possano essere un caso di malasanità. L’anziana è morta mercoledì pomeriggio a Baunei, dove si era recata per una visita ai figli. Il giorno precedente, la signora si era sottoposta a dei controlli all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei da dove era stata dimessa.

Per soccorrerla, il giorno successivo, la centrale operativa del 118 di Sassari aveva allertato anche l’elicottero dell’Areus ma i soccorsi erano stati inutili, il malore improvviso le ha stroncato la vita.

La salma era stata quindi trasferita a Cardedu dove la donna viveva insieme al marito, in passato comandante della stazione dei carabinieri. Proprio i militari sono stati incaricati di acquisire la cartella clinica della signora.

I funerali, previsti per ieri pomeriggio a Cardedu, sono stati rinviati dopo il sequestro della salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Scuole e condomini, le regole anti gelo Calendari diversi nei centri dell’Isola

Termometro ai minimi, impianti di riscaldamento sotto stress 
Sara Marci
Eurallumina.

Pioggia e maestrale non fermano gli operai

Antonella Pani
Tribunale

Caso decadenza, decisione a febbraio È scontro tra i legali

Il pool di difensori della governatrice chiede ancora l’esclusione di Fercia 
Francesco Pinna
Viabilità

Nuraminis-Monastir, sulla “131” dei cantieri torna l’incubo code

Da martedì nuova posa dell’asfalto: chiude la carreggiata verso Cagliari 
Ignazio Pillosu
Sanità

In sala operatoria coi super monitor: «Un salto di qualità»

Dall’Ares 46 nuovi macchinari per la chirurgia endoscopica 
La polemica

«Il dna dell’uomo non accetta la parità»

Bufera su Nordio. E Roccella: con l’educazione sessuale non calano le aggressioni 
Chieti

Casa nel bosco, figli tolti ai genitori

L’ha deciso il Tribunale dei minori, Meloni valuta l’invio degli ispettori 