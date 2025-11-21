Lascia l’ospedale, muore il giorno dopo 

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte di Maria Antonietta Barca, la donna di 82 anni originaria di Baunei ma residente a Cardedu.

A disporre l’esame autoptico, su richiesta del medico di Medicina legale dell’Asl Ogliastra, è stata la Procura di Lanusei che vuole vedere chiaro sui motivi del decesso, su cui inizialmente era stato ipotizzato un malore. L’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni da un medico incaricato dal magistrato titolare dell’inchiesta, permetterà di accertare se le cause del decesso della paziente siano naturali o possano essere un caso di malasanità. L’anziana è morta mercoledì pomeriggio a Baunei, dove si era recata per una visita ai figli. Il giorno precedente, la signora si era sottoposta a dei controlli all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei da dove era stata dimessa.

Per soccorrerla, il giorno successivo, la centrale operativa del 118 di Sassari aveva allertato anche l’elicottero dell’Areus ma i soccorsi erano stati inutili, il malore improvviso le ha stroncato la vita.

La salma era stata quindi trasferita a Cardedu dove la donna viveva insieme al marito, in passato comandante della stazione dei carabinieri. Proprio i militari sono stati incaricati di acquisire la cartella clinica della signora.

I funerali, previsti per ieri pomeriggio a Cardedu, sono stati rinviati dopo il sequestro della salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti.

