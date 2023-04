Lascia le piattaforme e crea un’impresa  

Ora Musu è pronto già al prossimo passo. Al momento fa infatti la spola tra Samugheo e Torino, dove vive la moglie con Ettore, il loro bimbo di tre anni. A maggio l’intera famiglia sarà a Samugheo. Il giovane imprenditore racconta: «Sono stato per molti anni in giro per il mondo, a lavorare nelle piattaforme petrolifere. Poi, nel 2015, ho iniziato in un giacimento di gas in Egitto come capo cantiere. Quindi mi sono trasferito a Tortino, dove tutt’ora faccio la spola per vedere la mia famiglia, ma a maggio saremo tutti a Samugheo. È scattata una molla che, dopo anni, mi ha portato a riavvicinarmi al mio paese, qui ho deciso di investire perché credo in questo territorio». A dicembre, dopo circa un anno e mezzo di lavori, l’inaugurazione del salumificio che ha realizzato in via Kennedy. Sino a poco tempo fa lavorava carni di qualità in arrivo dall’Emilia. Ora, superato il problema del blocco, le carni isolane.

Un progetto caldeggiato da tempo, frutto anche della passione trasmessa dalla famiglia. Ha scelto una via che sino a qualche tempo fa non era semplice, ma i fatti gli hanno dato ragione. La sua è tra le prime aziende in Sardegna ad avere ottenuto il bollo ovale, quello che, dopo lo sblocco dalla peste suina, consente ora di commercializzare i prodotti confezionati con carni sarde anche fuori dall’Isola. Una conquista importantissima che aggiunge valore a un progetto che punta a fare della qualità delle produzioni sarde un punto di forza.

Per anni ha lavorato all’estero, sulle piattaforme petrolifere e non solo. Da qualche mese, ha deciso di far rientro nella sua terra e dare vita a un progetto ambizioso. Mario Musu, 41 anni, a dicembre ha aperto infatti un salumificio nel paese del Mandrolisai e a breve intende avviare un allevamento nelle campagne samughesi e aprire in questa località anche una sala degustazioni.

Il sogno

Il futuro

Ora Musu è pronto già al prossimo passo. Al momento fa infatti la spola tra Samugheo e Torino, dove vive la moglie con Ettore, il loro bimbo di tre anni. A maggio l’intera famiglia sarà a Samugheo. Il giovane imprenditore racconta: «Sono stato per molti anni in giro per il mondo, a lavorare nelle piattaforme petrolifere. Poi, nel 2015, ho iniziato in un giacimento di gas in Egitto come capo cantiere. Quindi mi sono trasferito a Tortino, dove tutt’ora faccio la spola per vedere la mia famiglia, ma a maggio saremo tutti a Samugheo. È scattata una molla che, dopo anni, mi ha portato a riavvicinarmi al mio paese, qui ho deciso di investire perché credo in questo territorio». A dicembre, dopo circa un anno e mezzo di lavori, l’inaugurazione del salumificio che ha realizzato in via Kennedy. Sino a poco tempo fa lavorava carni di qualità in arrivo dall’Emilia. Ora, superato il problema del blocco, le carni isolane.

L’allevamento

«Presto daremo gambe al resto del progetto, la filiera per me è una priorità – prosegue Musu – In località Sa Minda longa creeremo un allevamento e sempre qui in campagna una sala degustazioni. In questi anni ho fatto anche corsi di degustazioni di salumi e sono assaggiatore Onas. Ero determinato ad aprire questa attività, nella convinzione e speranza di poter lavorare carni sarde con lo sblocco dovuto alla peste suina; e così è stato. A brevissimo apriremo anche un punto vendita. Al momento stiamo procedendo con le consegne a domicilio e le spedizioni fuori dall’Isola». Musu ha un dipendente, ma conta di ampliare a breve. «Sicuramente – prosegue - in organico ci saranno altre due persone. La prossima tappa sarà avviare la recinzione per l’allevamento che sarà allo stato semi-brado». Una novità, quella dell’apertura del salumificio molto gradita dalla comunità. «Il paese ha apprezzato. Gran parte delle vendite al momento sono locali. Sono molto contenti di queste novità e apprezzano la qualità dei prodotti».

