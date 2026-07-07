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San Gavino.
08 luglio 2026 alle 01:39

Lascia la direttrice del pronto soccorso 

Solo due medici, l’organico ne prevede undici. L’Asl: «Momento difficile» 

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Ogni anno 18mila persone arrivano al pronto soccorso dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino, ma il personale medico è ridotto all’osso e in alcuni giorni le ambulanze in fila sono anche sette o otto. Ieri mattina la direttrice facente funzioni del pronto soccorso, la dottoressa Marianna Piras, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico (ha scritto per motivi personali), e rimarrà in organico come medico. Una scelta che, secondo voci d’ospedale, potrebbe essere dovuta anche al carico di lavoro sempre maggiore, dal momento che il pronto soccorso di Isili è spesso chiuso per mancanza di personale sanitario e anche il servizio di primo soccorso dell’ospedale di Oristano talvolta deve dirottare le emergenze a San Gavino. In più, con l’impossibilità della proroga del contratto ai medici “gettonisti”, la situazione si fa di giorno in giorno sempre più difficile.

I sindacati

Per l’ospedale sangavinese è una situazione da codice rosso, rimarca Gino Cadeddu della segreteria della Funzione pubblica Cgil della Sardegna Sud Occidentale: «La situazione è sempre più gravosa e i due medici in organico fanno i salti mortali per far fronte alla mole di lavoro. Dalla Regione urgono risposte concrete e chiediamo che sia applicata la delibera 31 del 2026, che prevede un compenso di 100 euro all’ora per i medici con una tassazione ridotta al 15 per cento. La situazione mette pressione a un organico limitato, chiamato a sostenere turni di lavoro molto gravosi, con ripercussioni sia sul personale sia sulla qualità complessiva del servizio. I medici di famiglia andati in pensione non sono stati sostituiti e la gente ha solo il pronto soccorso per potersi curare. Ora sono arrivati i turisti e siamo nel peggior periodo dell’anno». Sulla stessa linea Giampaolo Mascia, segretario provinciale della Fials: «L’ospedale deve far fronte a un bacino d’utenza di circa 200mila persone. Nel pronto soccorso i medici in organico sono pochi e andrebbe potenziato il numero degli infermieri e degli operatori sociosanitari».

La direzione Asl

Intanto il direttore sanitario dell’Asl del Medio Campidano, Raimondo Pinna, cerca soluzioni: «La dottoressa Marianna Piras ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico per motivi personali. Siamo in un periodo di grande difficoltà e il direttore generale dell’Asl ha inviato una lettera ai 41 medici dell’ospedale per chiedere un aiuto nel coprire i turni del pronto soccorso: ci sono solo due medici titolati, mentre nell’organico dovrebbero essere almeno undici. Stiamo vagliando tutte le soluzioni possibili e presto faremo il concorso per il posto vacante per la direzione del pronto soccorso di San Gavino».

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