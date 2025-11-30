VaiOnline
01 dicembre 2025

Lascia il servizio la prima donna sarda vigile del fuoco   

Un sogno cullato fin da bambina. Un’ambizione che in un ambiente, anni ritenuto quasi esclusivamente maschile, è diventata una sfida. Ma Antonietta Corriga ha vinto la sua scommessa e quando nel lontano 1997 è entrata nel corpo dei vigili del fuoco è stata una delle prime donne in Italia a vestire quella divisa e a fare da apripista in Sardegna. Oggi, dopo un percorso di ben 28 anni, Antonietta Corriga lascia i suoi colleghi, la sua seconda famiglia per la meritata pensione.

E due sere fa nella caserma del comando provinciale di Oristano in via Zara è stata grande festa: tutti hanno voluto salutare e rendere omaggio a una collega sempre in prima linea, che non si è mai tirata indietro.

Una passione e un impegno che l’hanno contraddistinta da subito. Anche agli inizi della carriera, quando qualcuno cercava di metterla in guardia dicendole «ma dove vai, quello è un ambiente di soli uomini». Antonietta Corriga è andata avanti «nei vigili del fuoco siamo una famiglia» ha sempre ripetuto fin dalle prime esperienze a Lodi per poi arrivare a Sassari e finalmente a Oristano. Specialista nel settore di contrasto ai rischi nucleari biologici chimici e radiologici ha svolto con dedizione un lavoro che spesso casi diventa una missione in soccorso della popolazione in difficoltà o in pericolo. Adesso il congedo proprio a pochi giorni dalla festa di santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco. ( v.p. )

