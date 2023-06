Lascia il capogruppo della maggioranza 

Scossa nel gruppo di maggioranza consiliare di Monastir: Marco Angius, il capogruppo, si è dimesso dalla carica proprio nella seduta convocata per l’approvazione del rendiconto finanziario 2022. «Quando vengono a mancare gli stimoli, quando viene a mancare la propria voce, quando non si può più incidere perché non si riesce o perché, semplicemente, non si viene più ascoltati, quando certe scelte vengono prese da altri e non più da chi rappresenta i cittadini è meglio fare un passo indietro; quando certi rapporti personali incidono sui rapporti politici tra i singoli significa che è giusto, per il bene di tutti, che le strade si dividano», è il passaggio più significativo delle lunga lettera scritta, e letta, da Angius in Aula.

Le dimissioni denotano qualche scricchiolio nella maggioranza, dovuto (sembrerebbe) a provvedimenti non pienamente condivisi.

L’esecutivo guidato Luisa Murru al momento sembra essere numericamente al riparo da rischi di tenuta: «Al momento dico solo che mi dispiace per le dimissioni del capogruppo», è il commento della sindaca.

Per la minoranza consiliare, «si tratta di un fatto politico di estrema rilevanza nei contenuti, che richiede da parte della sindaca un riscontro al Consiglio ma soprattutto alla comunità».

