VaiOnline
Napoli.
24 agosto 2025 alle 00:21

Lascia i domiciliari per mangiare sushi Fermata per strada 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Napoli. Aveva tenuto per sé il fatto di essere agli arresti domiciliari, di sicuro non lo aveva detto all’uomo con il quale stava per trascorrere la serata. L’obiettivo è cena a base di sushi. Ma i piani sono saltati e a pensarci sono stati i carabinieri.

Inizia tutto lungo la Circumvallazione esterna, nell’area che ricade nel comune di Qualiano, in provincia di Napoli. I due stanno raggiungendo il ristorante quando lungo la strada si imbattono in un posto di blocco. Il suv rallenta in prossimità della pattuglia dei militari di Qualiano. Ci sono altri veicoli incolonnati, quindi nulla di strano. I militari vedono l’uomo alla guida e la donna sul sedile del passeggero, ed è su di lei che si concentra la loro attenzione. I lampeggianti azzurri la illuminano e la donna prova a coprirsi discretamente il volto con le mani. Il suo movimento, però, non sfugge ai militari, che a quel punto dopo un rapido controllo la mettono a fuoco: è una 46enne sottoposta alla detenzione domiciliare. Iniziano, così, gli approfondimenti. I carabinieri chiedono ai due dove sono diretti. Il primo a rispondere è l’uomo, che non ha nulla da nascondere: «Stiamo andando a mangiare sushi in un ristorante di Giugliano». Non fa in tempo a concludere la frase che la donna gli stringe il braccio, prova a interromperlo, senza panico e con il sorriso aggiunge che per la verità stanno andando a recuperare il figlio a Castel Volturno. Ma i carabinieri ricordano alla 46enne che è ai domiciliari - per reati contro il patrimonio e in forza di un cumulo di pene - e di certo non può lasciare l’abitazione, men che meno per una cena fuori.

La serata per lei è finita nel peggiore dei modi, con un aggravamento della sua posizione che ha fatto scattare l’arresto per evasione, oltre a lasciare nel suo accompagnatore il ricordo di una serata piuttosto imbarazzante.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Turismo

Alghero e Olbia pregustano affari

Caterina Fiori Tania Careddu
Le guerre

Tank israeliani a Gaza City Netanyahu perde consenso

Otto bimbi uccisi. Trump: vivi meno di 20 ostaggi 
Le guerre

Salvini non si ferma: «Macron è permaloso»

Attacco al presidente sull’Ucraina, Parigi convoca l’ambasciatrice 
Energia

La pala eolica lascia senza luce dieci famiglie

Cittadini in rivolta a Bassacutena: «Da Enel non arrivano risposte» 
Andrea Busia