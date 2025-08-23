Lascia i domiciliari per mangiare sushi Fermata per strada 

Napoli. Aveva tenuto per sé il fatto di essere agli arresti domiciliari, di sicuro non lo aveva detto all’uomo con il quale stava per trascorrere la serata. L’obiettivo è cena a base di sushi. Ma i piani sono saltati e a pensarci sono stati i carabinieri.

Inizia tutto lungo la Circumvallazione esterna, nell’area che ricade nel comune di Qualiano, in provincia di Napoli. I due stanno raggiungendo il ristorante quando lungo la strada si imbattono in un posto di blocco. Il suv rallenta in prossimità della pattuglia dei militari di Qualiano. Ci sono altri veicoli incolonnati, quindi nulla di strano. I militari vedono l’uomo alla guida e la donna sul sedile del passeggero, ed è su di lei che si concentra la loro attenzione. I lampeggianti azzurri la illuminano e la donna prova a coprirsi discretamente il volto con le mani. Il suo movimento, però, non sfugge ai militari, che a quel punto dopo un rapido controllo la mettono a fuoco: è una 46enne sottoposta alla detenzione domiciliare. Iniziano, così, gli approfondimenti. I carabinieri chiedono ai due dove sono diretti. Il primo a rispondere è l’uomo, che non ha nulla da nascondere: «Stiamo andando a mangiare sushi in un ristorante di Giugliano». Non fa in tempo a concludere la frase che la donna gli stringe il braccio, prova a interromperlo, senza panico e con il sorriso aggiunge che per la verità stanno andando a recuperare il figlio a Castel Volturno. Ma i carabinieri ricordano alla 46enne che è ai domiciliari - per reati contro il patrimonio e in forza di un cumulo di pene - e di certo non può lasciare l’abitazione, men che meno per una cena fuori.

La serata per lei è finita nel peggiore dei modi, con un aggravamento della sua posizione che ha fatto scattare l’arresto per evasione, oltre a lasciare nel suo accompagnatore il ricordo di una serata piuttosto imbarazzante.

RIPRODUZIONE RISERVATA