L’ascesa di Kanslor, dalla cameretta al pienone su Spotify 

Ha cominciato chiuso nella sua cameretta. L’Arabax festival del 2016 è stata la finestra che gli ha consentito di affacciarsi al mondo della musica elettronica. Quei quindici minuti sul palco delle Rocce Rosse hanno cambiato la vita ad Alfonso Loddo, 26 anni, in arte Kanslor. Professione deejay e produttore, oltre che manager della compagnia discografica tedesca Future House Cloud, l’artista di Tortolì è stato inserito nella Top 100 deejay produttori più ascoltati nel mondo su Spotify. Studi classici a Tortolì, laureando in Scienze politiche, alla consolle il ragazzo è autodidatta. «Nel 2013, guardando un video, ero rimasto stregato dal potere di coinvolgimento di un deejay sulla platea. Avevo chiesto una piccola consolle. Da quel momento ho dedicato tutto me stesso a questa passione, senza immaginare che potesse trasformarsi in un lavoro». Si ispira ad Hardwell e adora Calvin Harris. Tra Spotify, Soundcloud e YouTube Kanslor conta oltre 45 milioni di streaming. Il nome d’arte è una scelta sentimentale: «In lingua svedese kanslor significa emozioni, le stesse che ritrovo nella musica». Nella valigia dei dischi, Kanslor custodisce anche tanti sogni: «Ma i miei genitori - precisa - mi hanno insegnato a vivere il momento, mantenendo i piedi per terra». Niente illusioni soltanto gran voglia di affermarsi sulla ribalta internazionale: «Per il futuro ho in serbo tanta nuova musica, poi tornerò all’Arabax ma in agenda ho anche altri eventi».

