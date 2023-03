«Lascerò un tesoretto di nove milioni» 

«Sto cercando di portare avanti un’azione costruttiva che faciliterà chi verrà dopo di me, con la consapevolezza che senza una macchina burocratica efficiente nessuno può raggiungere grandi obiettivi. L’amministrazione che subentrerà in Municipio troverà una macchina in grado di operare».

Ex sindaco di Siurgus e un passato da commissario a Cagliari, con grande esperienza amministrativa e politica, Carcangiu non si è lasciato spaventare dai mille problemi e dai mille volti della cittadina.

La premessa è d’obbligo: «Non è vero quello che si dice ad Assemini, nessuno mi ha chiesto di candidarmi come sindaco». Ma un fatto è certo: Bruno Carcangiu, 75 anni, dopo la sua nomina a commissario straordinario vista la caduta un anno prima delle elezioni amministrativa della prima cittadina grillina Sabrina Licheri, è apprezzato per il suo lavoro in Municipio: «Ringrazio gli asseminesi, ma non ho fatto niente di straordinario: sono più veloce di una normale giunta, perché accentro i poteri di tutto il consiglio comunale, riducendo i tempi. Le scelte amministrative con l’organo politico vengono soppesate maggiormente, mentre il commissario si avvale dell’organico dell’ente».

La premessa è d’obbligo: «Non è vero quello che si dice ad Assemini, nessuno mi ha chiesto di candidarmi come sindaco». Ma un fatto è certo: Bruno Carcangiu, 75 anni, dopo la sua nomina a commissario straordinario vista la caduta un anno prima delle elezioni amministrativa della prima cittadina grillina Sabrina Licheri, è apprezzato per il suo lavoro in Municipio: «Ringrazio gli asseminesi, ma non ho fatto niente di straordinario: sono più veloce di una normale giunta, perché accentro i poteri di tutto il consiglio comunale, riducendo i tempi. Le scelte amministrative con l’organo politico vengono soppesate maggiormente, mentre il commissario si avvale dell’organico dell’ente».

Ex sindaco di Siurgus e un passato da commissario a Cagliari, con grande esperienza amministrativa e politica, Carcangiu non si è lasciato spaventare dai mille problemi e dai mille volti della cittadina.

Non è solo un semplice funzionario.

«Sto cercando di portare avanti un’azione costruttiva che faciliterà chi verrà dopo di me, con la consapevolezza che senza una macchina burocratica efficiente nessuno può raggiungere grandi obiettivi. L’amministrazione che subentrerà in Municipio troverà una macchina in grado di operare».

Seguire gli uffici in un certo modo è fondamentale.

«Non so come operassero le altre amministrazioni, ma è molto importante avere un certo rapporto con gli uffici perché l’organo politico dà gli indirizzi, da tenere costantemente sotto controllo per verificare che le decisioni vadano in porto. Se non si controlla, spesso le decisioni restano solo sulla carta».

La sua missione in Municipio?

«Pur nei limiti dell’organico, posso contare sulla collaborazione del personale comunale e sull'aiuto e il contributo della società civile e di tutte le forze politiche. Qualunque forza politica avessi dovuto sostituire il mio stato d’animo non sarebbe cambiato, tanto meno il mio operato. Il mio obiettivo è di non far sentire, ai cittadini, la mancanza dell’organo elettivo. Sono convinto che un commissario non possa sostituirlo mai, al di là delle migliori intenzioni».

Le urgenze?

«Il bilancio di previsione e l’approvazione del rendiconto, due strumenti fondamentali per l’attività amministrativa. Ho posto attenzione ai problemi relativi al personale, perché il Comune di Assemini ha avuto delle forti carenze di organico dovute ai numerosi pensionamenti. Un altro aspetto che sta creando disagi a tantissimi comuni è l’esodo dei dipendenti comunali verso gli enti regionali, a seguito di concorsi con contratti migliori: ciò rischia di sguarnire i Municipi. Nell’arco di pochissimo tempo assumeremo 33 nuovi dipendenti».

Lavori pubblici?

«Sono andate avanti tutte le opere previste dalla precedente amministrazione e, da questo punto di vista, ho cercato di superare tutti gli intoppi per portarle ad esecuzione: canali, campo sportivo, passaggi pedonali. Sul teatro stiamo aspettando il collaudo definitivo che dovrebbe essere imminente. Non tutto quello che vorremo, per una serie di difficoltà anche di altri enti, si può ottenere».

Non solo ordinaria amministrazione.

«Nel piano triennale delle opere pubbliche sono stati previsti anche nuovi interventi come la manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri e l’impianto di riscaldamento delle scuole di via di Vittorio, il completamento del cimitero e la messa in sicurezza del palazzo municipale, ridotto ad un colabrodo. Sono i due obiettivi della fase finale della mia attività: spero di poter utilizzare l’avanzo di amministrazione proprio per queste due opere per le quali verranno destinati 3 milioni di euro».

Resta un bel tesoretto.

«Nove milioni di euro. La futura amministrazione potrà intervenire per l’asfalto e la manutenzione delle strade, problema che crea disagi ai cittadini e quella somma sarà utile anche per cofinanziare progetti del Pnrr».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata