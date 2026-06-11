L’ascensore riparte, l’assessora: «Mi scuso» 

L’ascensore riparte e arrivano anche le scuse dell’assessora alla Cultura e Turismo. Tre giorni dopo la denuncia pubblica di mamma e figlia, partite da Olbia con l’intento di visitare mostre e musei e lasciate fuori dal Palazzo di Città e dal museo “Raccolta delle cere anatomiche di Clemente Susini” perché gli ascensori non funzionavano, il telefono della signora Maria Rosaria Galiero Castiello squilla: «Mi ha chiamato l’assessora Maria Francesca Chiappe, si è scusata per quanto accaduto e ha invitato me e Sofia alla prossima mostra», racconta la donna.

Le scuse

«Ovviamente accetto le scuse, ma non posso fare a meno di notare che il problema nasce a monte. Non è pensabile allestire una mostra ai piani alti, bisogna sempre prevenire. Non succede, ma se succede io che faccio? Credo ci si debba sempre porre questa semplice domanda», osserva. «Basterebbe magari mettere una navetta elettrica, di cui potrebbero usufruire non soltanto i disabili ma anche i turisti, questo consentirebbe ai portatori di handicap, ma anche agli anziani, di muoversi a Castello e di accedere alla Cittadella dei musei, perché la rampa è talmente ripida che ho dovuto chiedere aiutato per spingere la carrozzina», continua.

«Assenza di empatia»

«Al di là degli ascensori non funzionanti forse ciò fa più male è l’assenza totale di empatia e l’assoluta mancanza di volontà del personale all’ingresso di venirci incontro e di trovare una soluzione», sottolinea la donna, fisioterapista della Asl Gallura. «Considerando anche la professione che svolgo mi sento di dire che l’approccio alla disabilità dovrebbe essere quello di fornire facilitatori, non di aumentare le barriere come capita. Faccio comunque un plauso all’assessora Chiappe per avermi contattata, aspettavo e avrei apprezzato anche una chiamata dall’assessora regionale». Silenzio sull’altro fronte, intanto l’ascensore di Palazzo di Città pare abbia ripreso a funzionare. Non c’è più la mostra di Ligabue – che avrebbe desiderato vedere Sofia –, all’ingesso c’è invece lo stesso uomo che lunedì ha confermato il guasto dell’impianto, così come scritto anche nel cartello dietro la porta d’ingresso. Lo stesso che ieri mattina, sparito il cartello, ha spiegato che il tecnico intervenuto martedì ha risolto il problema. Quindi adesso l’ascensore funziona, ma non ci sono mostre. Per la prossima bisognerà aspettare il 4 luglio.

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