L’ascensore non c’è: cade e muore 

Brindisi. Il cellulare ha continuato a squillare per diversi secondi all’alba. Purtroppo invano: quando è stato lanciato l’allarme Clelia Ditano, 25 anni, era già morta da qualche ora dopo essere precipitata per oltre 10 metri nel vano ascensore della palazzina alla periferia di Fasano dove viveva con i genitori. Ieri mattina è stato il padre, Giuseppe, ad allertare i soccorsi ieri mattina. «Ho capito subito che era successo qualcosa di grave» racconta l’uomo che, facendosi guidare dal suono del cellulare che squillava a vuoto dal vano ascensore, ha capito che la ragazza poteva essere lì. La procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta e in queste ore potrebbe disporre l’autopsia. «Non era mai successo - continua il padre di Clelia – che l’ascensore si bloccasse in quella maniera». Secondo quanto riferito dall’uomo, domenica poco dopo mezzanotte la figlia è entrata nel suo appartamento al quarto piano per lasciare la borsa. Poi ha deciso di scendere nuovamente, per salutare degli amici o recuperare qualche oggetto che aveva dimenticato. È allora che è caduta nel vuoto, perché la cabina non era risalita. Per recuperare il corpo i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre tre ore. All’esterno della palazzina altre famiglie che vivono nello stabile e diversi amici della 25enne si sono radunati per osservare in un silenzio le operazioni delle forze dell’ordine. Sul posto anche il personale dello Spesal per acquisire i primi elementi sul funzionamento dell’impianto. La palazzina dove è avvenuto l’incidente è di Arca (agenzia regionale per la casa e l’abitare) Nord Salento.

Progetti e sorrisi

Clelia Ditano, descritta da tutti come una ragazza sempre sorridente, da tempo aveva iniziato a lavorare in alcuni b&b della zona. Nel centro a nord di Brindisi, che poche settimane fa ha ospitato il G7, tanti ragazzi lavorano nel turismo tra masserie e b&b di lusso. Clelia «era una ragazza solare e gioiosa. Voleva rendersi autonoma e per questo - racconta il padre - stava lavorando in queste strutture. Anche stamattina aveva un appuntamento di lavoro. Tanti erano i suoi sogni, tra cui la patente e forse anche sposarsi. Ora è svanito tutto».

