«L’ascensore è guasto: mia figlia prigioniera in casa» 

«Aiuto, ho paura», ripetuto più volte accompagnato da un pianto a dirotto risuona in via Antonio Sanna, nel quartiere di Santa Teresa a Pirri. È la voce disperata di Nadia Rossi, che sopporta i dolori delle numerose fratture riportate a causa di un incidente stradale di cui è rimasta vittima lo scorso 4 aprile.

Nadia vive all’ultimo piano al civico 6: un edificio popolare dove 40 anni fa è stato installato un ascensore mai collaudato e dunque inutilizzabile e che per lei oggi potrebbe rappresentare lo strumento verso la libertà, invece, dalla strada la separano sessanta scalini. Nadia per uscire a fare una passeggiata viene portata fuori dalla sua casa in spalle su una sedia dalla mamma Katia Cicilloni e da zio Cristian: «Per scendere mi devo organizzare con qualcuno della famiglia, ci hanno prestato una sedia a rotelle che lasciamo all’ingresso, ma per non sentire i dolori rinuncio anche alle uscite se non strettamente legate alle cure in ospedale», dice singhiozzando.

Giovane piena di vita, 23 anni, ha sopportato dodici interventi chirurgici, tre placche nel bacino, ricostruzioni al lombo sacrale, ai femori, ginocchia artificiali e perone, lasciano una giovane donna alle prese con una nuova realtà fatta di sofferenza e paure.

«Il vano ascensore c'è, il motore c'è, ma non è mai stato attivato perché 40 anni fa i condomini non volevano sostenere le spese», spiega mamma Katia, che vive lì da 15 anni. «Io di questo non sapevo nulla. Sono andata più volte negli uffici comunali: il motore è ormai la dimora dei piccioni, mi hanno detto che avrei potuto pulirlo io in attesa di questo collaudo che non è chiaro quando verrà fatto».

La vita quotidiana è una lotta continua di una madre in lotta contro il tempo, contro le istituzioni, contro l'indifferenza. «Vivo con 800 euro al mese, lavoro in un’impresa di pulizie, sono sola con un figlio di 14 anni e una di 23 in queste condizioni. Ho chiesto un prestito, di più non posso fare, ma serve l’ascensore, mia figlia non può stare prigioniera in casa», afferma con forza.

L'incidente non ha solo infranto il corpo Nadia, ma anche la sua serenità mentale. «Da quando ha avuto l’incidente non dorme la notte, rivive l'incidente, urla e ha attacchi di panico», confida la mamma, descrivendo la sofferenza della figlia.

