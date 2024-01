«L’ascensore è guasto da un mese, il Comune non fa niente» 

L’ascensore è in tilt da un mese e da allora è prigioniero in casa: per uscire deve fare con le stampelle ben sei rampe di scale.

È l’odissea che sta vivendo dai primi di gennaio Johnny Miraglia, 48enne che da 4 convive con una forma invalidante totale (nel corso di un intervento chirurgico è stato intaccato un nervo della schiena). Da allora è costretto a muoversi solo con le stampelle: l’uomo vive al terzo piano di uno dei cinque nuovi palazzi che il Comune ha costruito una decina di anni fa fra via Angioy e via Manzoni e che presto saranno affiancati da altri due palazzi identici. «Nelle mia condizioni l’ascensore è basilare – racconta – ma un mese fa si è rotto, per l’ennesima volta: adesso si deve ad una scheda che la casa produttrice dovrebbe fornire al Comune: ho interpellato assessori e tecnici municipali i quali mi avevano garantito dieci giorni fa che la soluzione era vicina: così non è».

L’uomo paga sia l’affitto a canone sociale che le spese condominiali: «Circa 25 euro al mese da oltre dieci anni, quindi ho già dato 3000 euro, per ritrovarci anche con le luci delle scale e l’impianto solare in tilt: continuo a pagare l’affitto ma non verserò più le spese di condominio». Il Comune ha fatto sapere all’inquilino che la soluzione è vicina. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA