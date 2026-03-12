«L’ascensore è guasto da 20 anni, mediateca vietata ai disabili» 

Al primo piano della biblioteca comunale c’è una moderna mediateca che ospita convegni e dibattiti, ma l’accesso è vietato ai disabili. Il motivo? L’ascensore non funziona da quasi 20 anni e le scale sono un ostacolo insuperabile per le persone con disabilità o difficoltà motorie. Ecco perché Emanuela Cruccu, 33 anni, consigliera del gruppo misto ha posto il problema in Consiglio comunale: «Si parlava degli interventi del programma triennale sopra i 150mila euro, e durante la discussione sono state anche richiamate opere di importo inferiore. Per questo ho chiesto con chiarezza se, sotto quella soglia, fosse stato speso qualcosa per la biblioteca comunale. Una domanda semplice e direi nel pieno del tema, che è stata considerata fuori luogo. Se non si hanno le informazioni in quel momento, lo si dice chiaramente e ci si impegna a fornirle». Sul problema arriva la risposta del primo cittadino Stefano Altea: «Relativamente agli ascensori e ai montacarichi presenti negli immobili comunali, nei mesi scorsi abbiamo ripristinato l'ascensore di via Fermi, dato incarico per la sostituzione di quello di Casa Mereu e con le prossime variazioni di bilancio contiamo di concludere questi interventi con quello a servizio della mediateca comunale».

