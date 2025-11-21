VaiOnline
Formula 1.
22 novembre 2025 alle 00:42

Las Vegas, subito Norris Leclerc è terzo e fiducioso 

Las Vegas. Nessuna sorpresa. Lando Norris su McLaren ha fatto segnare il miglior tempo (1'33”602) nelle seconde prove libere del Gran premio di Formula 1 a Las Vegas, ieri all’alba italiana (venerdì notte in America) segnate da due bandiere rosse. Terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, dietro alla Mercedes di Kimi Antonelli. Decima posizione per la rossa di Lewis Hamilton. «Il nostro passo è stato solido e penso che siamo in una posizione relativamente buona. Detto questo, i nostri rivali sono forti e dobbiamo aspettare di vedere come andranno le cose in qualifica. Mi aspetto una lotta molto serrata», ha detto un Leclerc fiducioso, anche se costretto a fermarsi nel finale per un problema al volante: convocato dagli steward per non averlo “sostituito e disattivato l'ERS" non ha ricevuto alcuna sanzione.

Nella notte si sono svolte le altre libere e alle 5 le qualifiche. Alla stessa ora italian domani il Gp di Las Vegas.

