Las Vegas punta sul Rosso 

Las Vegas. Il rosso Ferrari sbanca nel sabato di qualifiche del gran premio di Las Vegas, penultima prova del mondiale di formula uno già nelle mani di Max Verstappen da settimane. La casa di Maranello conferma la superiorità evidenziata nelle prove libere. Leclerc rispetta i pronostici e conquista la 5ª pole position stagionale e della 23ª della sua carriera, proprio davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, retrocesso però dal 2° al 12° posto per lo sfortunato episodio del tombino di ieri (il pilota della Ferrari è stato penalizzato per aver dovuto cambiare un componente del motore dopo aver urtato un tombino, che aveva fortemente disturbato la prima giornata di prove) che consente a Verstappen di occupare la seconda posizione nonostante avesse fatto segnare il terzo tempo. Seconda fila per la Mercedes di un solido George Russell e dalla sorprendente Alpine di Pierre Gasly. Giornata da incorniciare per la Williams, che prenota la terza fila in griglia con Alex Albon 5° davanti al padrone di casa americano Logan Sargeant.

La gara

Alle 7 italiane, che sarebbero le 22 di sabato sera in Nevada (repliche su Sky Sport alle 10, 17 e 20) Leclerc va a caccia della prima vittoria stagionale, Sainz di una rimonta che potrebbe diventare cruciale nella sfida con la Mercedes per il secondo posto tra i costruttori. «Sono molto felice per questo risultato. Centrare la pole position nell'esordio di Las Vegas è qualcosa di grandioso, come tutta l'atmosfera qui attorno», il commento di Leclerc. «C'è grande entusiasmo, uno scenario unico e anche un pubblico calorosissimo», ha aggiunto il pilota della Ferrari. «Peccato per i miei giri nella Q3. Dopo aver fatto molto bene tra Q1 e Q2, nella manche decisiva non sono stato impeccabile. Per fortuna il mio crono è stato sufficiente. Ora dobbiamo mettere tutto assieme in vista della. Peccato non avere tutta la prima fila rossa per colpa della penalità di Carlos Sainz. Dovrò battagliare con Max Verstappen e penso di avere a disposizione le prestazioni giuste per giocarmela». Molto dipenderà dalla partenza per di sicuro per la Ferrari, amatissima in America e con una livrea inedita per l’occasione, è stato un avvicinamento molto positivo.

