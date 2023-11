Las Vegas gran casinò  Sainz ko per un tombino 

Las Vegas. Incredibile e "inaccettabile" quanto accaduto nei primi istanti di Formula 1 a Las Vegas dove il Circus è tornato dopo 41 anni. Nel grande giorno dell'accensione dei motori sotto le luci della capitale del gioco d'azzardo, durano solo 9’ le prime prove libere per colpa di un tombino rialzato che ha danneggiato, in particolare la Ferrari di Carlos Sainz, e che poteva creare anche conseguenze molto più gravi. E immagini impressionanti dal circuito cittadino rimbalzano mostrando il passaggio della Rossa dello spagnolo che per l'impatto con il tombino è avvolta da una nuvola di scintille e sembra andare a fuoco. E oltre al danno (oltre un milione di dollari) arriva anche la beffa per il ferrarista, dato che la sostituzione obbligata di tutti i componenti gli costa una penalità di 10 posti sulla griglia di partenza. Ma quando sono andate in scena le seconde libere (a notte fonda e con la durata aumentata a un'ora e mezza) i due ferraristi hanno dato il meglio, piazzando una doppietta virtuale con Charles Leclerc davanti a Sainz: lo spagnolo è riuscito a tornare in pista ma il più veloce è stato il monegasco, con il tempo di 1’35”265. Più lento di quasi mezzo secondo è stato Sainz, il quale dovrà anche subire una penalizzazione di dieci posizioni in griglia per il cambio, peraltro obbligato, della power unit. Ma la storia del tombino ha continuato comunque a tenere banco: la Fia non ha voluto prevedere nessuna deroga per la sostituzione della batteria senza penalità: anche se il danno è stato causato da un oggetto esterno, il regolamento deve essere comunque applicato. Oggi alle 9 le qualifiche, domani alle 7 la gara (tutto su Sky Sport).

