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Arzana.
01 maggio 2026 alle 00:20

L’arzilla nonnina di cent’anni festeggiata da sindaco e parroco 

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Cento anni festeggiati tra racconti e aneddoti di una vita vissuta ad Arzana. Nina Meloni, scrigno di ricordi e dotata di fulgida lucidità, entra nel club dei centenari. Appassionata lettrice, la nonnina, vedova da tempo, è capace di richiamare eventi e storie con la precisione dei migliori studiosi: per la comunità una testimonianza preziosa dell’identità. Racconta che ad Arzana l’energia elettrica è arrivata dopo il 1935 e quella che oggi è nota come “Sa Tanca des Prèdis” era gestita dalla Curia, con terreni che facevano parte della scuola agraria. Ieri, a farle visita il sindaco, Angelo Stochino, il parroco, don Luca Fadda, e il presidente della Pro loco, Raffaele Sestu. (ro. se.)

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