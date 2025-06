L’Arzachena si affida a Bebo Piras 

Per riportare l’Arzachena in una categoria più consona alla sua storia Pasquale Cossu ha deciso di affidarsi ad Alberto “Bebo” Piras. Il 44enne tecnico cagliaritano porta con sé in Costa Smeralda “un bagaglio di esperienze di alto livello”, come recita la nota con cui è stato annunciato. Ma soprattutto l’esperienza nel settore giovanile del Cagliari al fianco di Daniele Conti, che per le ambizioni dei galluresi è un valore aggiunto straordinario. «Ho avuto l’incarico dal presidente Cossu per far partire il nuovo progetto: l’obiettivo è riportare l’Arzachena in Eccellenza in tre anni facendo crescere in parallelo i talenti locali», spiega Piras, reduce dall’esperienza in Promozione con la Villacidrese. «L’idea è di fare un campionato tranquillo quest’anno, di metà classifica, senza l’ansia del risultato anche se la mentalità, trattandosi dell’Arzachena, è quella di fare bene», aggiunge il tecnico, «da parte mia c’è grande entusiasmo, la società è blasonata e il progetto stimolante. Trattandosi di un nuovo ciclo la squadra andrà rifatta, ma ci saranno conferme in ruoli chiave negli over, che sono necessari anche per far crescere i giovani: sicuramente ripartiremo dal capitano Danilo Bonacquisti, una garanzia in primis sul piano umano».

Intanto, è già partito il toto-favorita. «Mi aspetto che l’Alghero, appena retrocesso, possa essere fra le squadre candidate alla vittoria finale, a maggior ragione con Mauro Giorico in panchina», dice Piras, «nel girone del nord prevale l’agonismo: affrontarlo con una squadra giovane è una bella scommessa, ma lo faremo col massimo dell’entusiasmo».

