Casertana (4-3-3) : Prisco, Sena (1’ st Cugnata), Sabatino, Soprano, Tringali (11’ pts Atteo), Ferrari, Bollino (29’ st Matese), Casoli, Turchetta (12’ st Taurino), Manzo (21’ st Liurni), Paglino. In panchina Romano, Galletta, Guida. Allenatore Cangelosi.

Arzachena (4-3-3) : Fusco, Piga (39’ st Doratiotto, 9’ sts De Rogatis), Bonacquisti, Dicorato, Pinna, Sartor, Gibilterra (13’ st Bolo), Sosa, Mannoni (29’ st Loi), Marinari, Poli. In panchina Ruzittu, Bonu, Manca, Bellotti, Lika. Allenatore Nappi.

Arbitro : Davide Matina di Palermo.

Reti : 24’ pt e 28’ st Ferrari, 39’ pt Sosa, 9’ st Sartor, 22’ st Taurino, 48’ st Pinna.

Note : ammoniti Soprano, Paglino, Cugnata,Tringali, Bonacquisti, Pinna, Doratiotto, Poli; angoli 12-4 per la Casertana; recupero 1’ pt, 5’ st, 2’ pts e 1’ sts.

Caserta. L’Arzachena sfiora l’impresa a Caserta ma il pareggio finale (3-3) non basta per accedere alla finale playoff. Soltanto dopo i tempi supplementari i campani hanno potuto festeggiare, premiati da risultato solo in virtù della miglior classifica ottenuta in campionato: il terzo posto con un punto in più rispetto agli smeraldini, che escono a testa alta dalla semifinale dopo essere stati a un passo dal miracolo.

Pronti via

Nel primo tempo al 17’ Bollino, davanti a Fusco, colpisce il palo. Al 24’ Casertana avanti: traversone di Bollino dal vertice dell’area destro e incornata vincente di Ferrari. Al 29’ rasoterra di Bollino dal limite dell’area, palla a fil di palo. L’Arzachena prende coraggio e al 39’ su schema di punizione pareggia: Gibiliterra serve Mannoni che crossa dalla destra, Sosa di testa schiaccia e segna.

Il secondo tempo

Nella ripresa al 9’ su punizione di Mannoni dalla sinistra Sartor spizza di testa la sfera che accarezza il palo e s’infila in rete. Al 12’ Cugnata dalla distanza colpisce la traversa. Al 16’ conclusione di Bollino a fil di palo. Al 22’ Taurino firma il pari dall’interno dell’area su assist di Bollino. Al 28’ il contro sorpasso: cross dalla sinistra di Casoli, Ferrari di testa appoggia la palla in porta. Al 48’ sugli sviluppi di un corner Pinna con un diagonale trafigge Prisco. Al 50’ la botta di Doratiotto fa tremare la traversa. Si va ai supplementari: all’8’ della ripresa Atteo spara alto davanti a Fusco. Al 15’ Bolo sfiora il palo. Finisce 3-3, fa festa la Casertana.

