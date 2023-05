L’Arzachena sfida la Casertana 

Arzachena. Domenica l’Arzachena giocherà la semifinale dei playoff per la Serie C contro la Casertana in Campania e la squadra riprende gli allenamenti per farsi trovare pronta. Gli smeraldini attraversano un gran momento, come dimostrato dagli ultimi risultati (sono reduci da sei vittorie di fila), e arriveranno allo stadio “Alberto Pinto” convinti di poter fare risultato.

Il direttore Antonello Zucchi si è detto fiducioso, anche perché la squadra ha dimostrato di poter vincere con qualunque avversario e di poter occupare stabilmente le zone di alta classifica. Resta qualche rimpianto per la prima parte della stagione, durante la quale si sono registrati diversi infortuni tra cui quello del bomber Sartor.

Sarà una gara unica e in caso di parità dopo i 90’ si andrà ai supplementari. Se l’equilibrio dovesse persistere non si calceranno i rigori ma a passare in finale sarà la Casertana in virtù del miglior piazzamento in classifica. Quindi l’Arzachena deve vincere. E Vincenzo Congelosi, tecnico dei campani, non è tranquillo: «Incontriamo il peggior avversario», ha detto, «gioca bene e ha recuperato tutti gli effettivi. Sarà una sfida totalmente diversa rispetto a quella del campionato». (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA