L’Arzachena non muore mai 

Arzachena 2

Luogosanto 2

Arzachena (4-4-2) : Vassallo, Paciurea, Bonacquisti, Saggia, Goy (1’ st Babou), Olivera, Donati, Traore, Fernandez, Sosa, Vera Rubio (35’ st El-Mssilak). In panchina Russu, Diallo, Porcu, Amato, Mascagni, Biccu, Chessari. Allenatore Ottaviani.

Luogosanto (4-4-2) : Barone, Ricciu, Frasconi (9’ st Miscera, 31’ st Abeltino), Pilo, N. Occhioni, Deriu, Secchi, F. Occhioni, Recto Echevarria (9’ st Groppi Peviani), Zela, I. Coradduzza. In panchina Uscidda, Demuro, Sotgiu, D. Coradduzza, Delogu, Ena. Allenatore Balzano.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : nel primo tempo 20’ (r) Zela, 28’ Fernandez, 34’ N. Occhioni; nella ripresa 7’ Sosa.

Note : espulso al 32’ st Traore per doppia ammonizione. Ammoniti Olivera, I. Coradduzza, N. Occhioni, Ricciu, Abeltino, Pilo, Secchi.

Arzachena. Una bella prova di carattere. Al Biagio Pirina l’Arzachena va sotto due volte contro il Luogosanto e per due volte trova la forza di rimettere in equilibrio la partita, fino al 2-2 finale che fotografa bene l’andamento della gara.

Cronaca

Gli ospiti passano al 20’ con il rigore trasformato da Zela, ma la reazione dell’Arzachena è immediata: al 28’ Goy serve Fernandez, che firma l’1-1. Al 34’ un’incertezza difensiva dei padroni di casa spiana la strada a Nicolò Occhioni che può mettere la firma sul nuovo vantaggio del Luogosanto.

Dopo l’intervallo

La squadra di Ottaviani non si scompone e torna in campo con la giusta determinazione: al 7’ della ripresa, su palla inattiva, Sosa corregge in rete il cross di Donati e firma il 2-2. Dal 32’ l’Arzachena resta in dieci per l’espulsione di Traore, ma stringe i denti e conquista un punto meritato. Un pari che conferma la forza mentale del gruppo allenato da Ottaviani.

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