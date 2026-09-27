SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Al Pirina.
28 settembre 2026 alle 00:40

L’Arzachena non muore mai 

Raggiunto il Luogosanto in vantaggio per due volte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arzachena 2

Luogosanto 2

Arzachena (4-4-2) : Vassallo, Paciurea, Bonacquisti, Saggia, Goy (1’ st Babou), Olivera, Donati, Traore, Fernandez, Sosa, Vera Rubio (35’ st El-Mssilak). In panchina Russu, Diallo, Porcu, Amato, Mascagni, Biccu, Chessari. Allenatore Ottaviani.

Luogosanto (4-4-2) : Barone, Ricciu, Frasconi (9’ st Miscera, 31’ st Abeltino), Pilo, N. Occhioni, Deriu, Secchi, F. Occhioni, Recto Echevarria (9’ st Groppi Peviani), Zela, I. Coradduzza. In panchina Uscidda, Demuro, Sotgiu, D. Coradduzza, Delogu, Ena. Allenatore Balzano.

Arbitro : Nonna di Sassari.

Reti : nel primo tempo 20’ (r) Zela, 28’ Fernandez, 34’ N. Occhioni; nella ripresa 7’ Sosa.

Note : espulso al 32’ st Traore per doppia ammonizione. Ammoniti Olivera, I. Coradduzza, N. Occhioni, Ricciu, Abeltino, Pilo, Secchi.

Arzachena. Una bella prova di carattere. Al Biagio Pirina l’Arzachena va sotto due volte contro il Luogosanto e per due volte trova la forza di rimettere in equilibrio la partita, fino al 2-2 finale che fotografa bene l’andamento della gara.

Cronaca

Gli ospiti passano al 20’ con il rigore trasformato da Zela, ma la reazione dell’Arzachena è immediata: al 28’ Goy serve Fernandez, che firma l’1-1. Al 34’ un’incertezza difensiva dei padroni di casa spiana la strada a Nicolò Occhioni che può mettere la firma sul nuovo vantaggio del Luogosanto.

Dopo l’intervallo

La squadra di Ottaviani non si scompone e torna in campo con la giusta determinazione: al 7’ della ripresa, su palla inattiva, Sosa corregge in rete il cross di Donati e firma il 2-2. Dal 32’ l’Arzachena resta in dieci per l’espulsione di Traore, ma stringe i denti e conquista un punto meritato. Un pari che conferma la forza mentale del gruppo allenato da Ottaviani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Carburanti, anche Ip frena i prezzi Meloni: «Sosterremo le famiglie»

Da oggi la compagnia petrolifera applicherà un tetto ai listini come Eni 
politica

Legge elettorale, ultimo sprint con l’incognita del voto finale

Il centrodestra cerca di blindare la riforma dai franchi tiratori 
Torino

Investe il figlio dell’ex compagno e fugge

Arrestata una 24enne. Il bimbo, 5 anni, ha gravi traumi ma se la caverà 
Il reportage.

Molentargius, l’estate continua

Tra turisti a caccia di fenicotteri e il fiume giallo della “Camminata del cuore” 
Alessandra Ragas