L’Arzachena in piazza si presenta ai suoi tifosi 

Arzachena è pronta a celebrare la sua squadra dopo il buon avvio di stagione, caratterizzato dal passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Luogosanto e dal successo all’esordio nel campionato di Promozione contro lo Stintino.

Oggi in piazza Risorgimento a partire dalle 17,30 andrà in scena la presentazione ufficiale della prima squadra allenata da Mauro Ottaviani e capitanata da Danilo Bonacquisti, ma anche del settore giovanile e della scuola calcio. In prima fila il presidente Pasquale Cossu e il direttore sportivo Antonello Zucchi, artefici del progetto di rilancio del club smeraldino votato alla linea verde e alla valorizzazione dei talenti locali.

Due di questi, Samuele Greggio ed Edoardo Donati, hanno firmato il 2-0 di domenica contro lo Stintino al “Biagio Pirina”. «Un successo che vale doppio proprio per questo, e perché a un certo punto nella ripresa l’Arzachena aveva in campo ben cinque fuori quota», esulta Cossu, «ottimo lavoro sia del mister sia del direttore sportivo: è un passo importante verso l’obiettivo, che è quello di raggiungere la salvezza in tranquillità, continuando a crescere partita dopo partita». A partire da quella di sabato in casa del Thiesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA