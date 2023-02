L’Arzachena fa le cose giuste: Pomezia al tappeto 

Pomezia (4-4-2) : D’Adamo, Gasbarra, Rosania, Sossai, Cardinali, Ruci (37’ st Carta), Nanni (37’ st Cabellud), Lo Pinto, Oi, Massella (28’ st Rocchi, 37’ st Gavrila), Teti. In panchina Spaziani, Lahrach, Gagliardini, Rizzitelli, Mezzina. Allenatore Ferazzoli.

Arzachena (4-3-3) : Fusco, Bonacquisti, Bonu, Dicorato, Luca Manca, Sartor, Loi (37’ st Gibilterra), Sosa, Marinari, Bellotti, Lika. In panchina Ruzittu, Pischedda, De Rogatis, Rutigliano, Massimiliano Manca, Mannoni, Poli, Melis. Allenatore Nappi.

Arzachena 1

Pomezia 0

Arbitro : Pascuccio di Ariano Irpino.

Rete : 32’ st L. Manca.

Note : ammoniti Ruci, Bonu, Luca Manca, Rosania. Recupero 2’ pt, 4’ st.

Arzachena. L’Arzachena convince con una meritata vittoria (1-0) contro il Pomezia. Al 5’ passaggio di Bonu per Manca che centra la traversa. Al 20’ occasione per i biancoverdi: Loi per Lika che manca la palla davanti a D’Adamo.

Nella ripresa al 4’ Marinari per Sartor che viene fermato. Al 18’ Sartor prova il tiro dalla sinistra, D’Adamo respinge. Al 32’ il gol vittoria: Sartor riceve da Loi, passaggio per Luca Manca che insacca nell’angolo sinistro.

