L’Arzachena entra nella Juve Academy 

Per la prima volta in Sardegna la Juventus ha scelto l’Arzachena Academy Costa Smeralda. Il club è entrato a far parte delle Juventus Academy in Italia per l’attività di base, col risultato che la Juve porterà sull’Isola il proprio know-how formativo con metodologie condivise, una formazione tecnica costante, visite stagionali dello staff tecnico e un percorso educativo e sportivo allineato agli standard della casa madre.

Il tutto attraverso l’Arzachena, che ieri, col presidente Pasquale Cossu e il suo vice nonché responsabile del settore giovanile Federico Cossu, ha illustrato la partnership in Comune insieme al responsabile dell’attività di base della Juventus FC Davide Bellotto, presenti il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda e l’assessore allo Sport Nicoletta Orecchioni. «È la prima volta che un’Academy Juventus diretta viene attivata in Sardegna, un risultato che è stato raggiunto grazie all’appetibilità del nostro progetto, apprezzato per l’organizzazione e la realizzazione del nuovo impianto sportivo “Luigi Orecchioni”», ha spiegato Pasquale Cossu.

Assente nell’occasione l’allenatore della prima squadra, mentre quello nuovo verrà presentato oggi e dovrà guidare i biancoverdi nel prossimo campionato di Promozione. Giovedì l’Arzachena ha annunciato il divorzio da Bebo Piras, ingaggiato a metà giugno. Il tecnico, come ha fatto sapere la società attraverso una nota stampa, aveva comunicato alla dirigenza la volontà di fare un passo indietro per sopraggiunte questioni personali.

